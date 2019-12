Paola Pugliese, marito Sal Da Vinci/ “Ci siamo innamorati a 15 anni…”

Paola Pugliese non è un volto sconosciuto per tutti i fan del marito Sal Da Vinci, anche perché compare spesso e volentieri fra le foto condivise dal cantante sui social. Forse non comparirà con la stessa frequenza del piccolo Salvatore Jr, il nipote della coppia, ma è possibile comunque trovarla al fianco del consorte. “Tenimmoce accussì, anema e core”, ha sottolineato infatti Sal in qualche post su Instagram, sintomo che fra i due l’amore vada ancora alla grande. La coppia tra l’altro ha festeggiato 25 anni di matrimonio nel 2017, occasione che ha spinto Sal a essere più che romantico: “Amore mio, meravigliosa creatura discesa dal cielo per rendermi felice in questa folle e gioiosa e vita, l’amore non ha traguardi, siamo noi che misuriamo il tempo, difatti sembra ieri dal ns fatidico sì, sono passati solo 25 anni, sei sempre più bella ed io sempre più innamorato… grazie per essermi accanto il questo viaggio meraviglioso dell’amore”, ha scritto su Facebook all’epoca.

PAOLA PUGLIESE, L’AMORE SCOCCATO A 15 ANNI

Purtroppo è proprio in quel periodo che Paola ha smesso del tutto di usare il proprio profilo, lasciando i fan con l’amaro in bocca e senza più alcuna notizia della sua quotidianità. Paola Pugliese è la fan numero 1 del marito Sal Da Vinci, nome d’arte di Salvatore Michael Sorrentino. Il cantante ha ricevuto negli anni le parole di supporto della sua dolce metà, ricevendone di contro un amore infinito e dediche romantiche in diverse occasioni. “Ci siamo innamorati a 15 anni. Siamo cresciuti insieme, tra le difficoltà. Lei mi ha dato la forza per farcela”, ha detto l’artista qualche tempo fa a Diva e Donna. “Un bravissimo marito, un cantante bravissimo, ma a stirare è insuperabile”, ha detto invece lei a Il Mattino.

L’ABILITÀ DI SAL DI VINCI COL FERRO DA STIRO

A quanto pare Sal ha imparato infatti a stirare da bambino, osservando la mamma durante le faccende domestiche. “Lei è insuperabile come cantante”, aggiunge invece lui, chiedendo alla consorte di intonare qualche strofa. Anche se Sal è bravo con il ferro da stiro, lo stesso non si può dire in cucina, visto che Paola lo reputa un pasticcione. Oggi, 29 dicembre 2019, Sal Da Vinci sarà ospite di Domenica In:Paola sarà in studio per assistere al suo intervento oppure seguirà tutto da casa? Da quanto ne sappiamo, la domenica nella famiglia Sorrentino è dedicata al ragù, preparato per tante ore già dal giorno precedente. “Il ragù riscalda la casa la domenica”, dice infatti l’artista.



