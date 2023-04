Paola Romano, moglie Massimo Ghini/ Lui: “stiamo insieme da 22 anni”

Massimo Ghini: dopo Nancy Brilli e Federica Lorrai l’amore per Paola Romano

Paola Romano è la terza moglie di Massimo Ghini. Un grande amore tra i due suggelato anche dalla nascita di due splendidi figli. Si tratta della terza moglie dell’attore romano che in passato è stato sposato prima con Nancy Brilli e poi con Federica Lorrai. Nel 2002 il matrimonio con Paola, la terza moglie da cui ha avuto due figli: Leonardo nato nel 1996 e poi Margherita nata nel 1999. Costumista di successo per il cinema e il piccolo schermo, Paola una volta diventata mamma ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia e ai figli. Proprio l’attore dalle pagine di Vanity Fair parlando della moglie disse: “Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi , ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”.

Massimo Ghini: 4 figli da due donne diverse/ Da Camilla e Lorenzo a Leo e Margherita

Non solo, l’attore parlando sempre della moglie Paola ha aggiunto dalle pagine di Io Donna: “ogni tanto mi dipingono come Jean Paul Belmondo, ma sto con la stessa donna, mia moglie Paola, da 22 anni”.

Massimo Ghini e la moglie Paola Romano: dal loro amore nati due figli

Massimo Ghini e Paola Romano sono una famiglia molto unita e felice pur essendo allargata. Dal matrimonio con Federica Lorrai, infatti, l’attore romano ha avuto due figli: Camilla e Lorenzo. Successivamente dall’amore con la moglie Paola sono nati altri due figli: Leonardo e Margherita.

Nancy Brilli e Federica Lorrai, ex mogli Massimo Ghini/ Due amori turbolenti e...

Proprio l’attore parlando della sua famiglia allargata ha raccontato: “io sono figlio di una famiglia allargata, non sono solo padre. Quand’ero bambino io, essere in una famiglia allargata non era semplicissimo. Questo mi ha allenato e preparato. Non mi sarei aspettato un ripetersi di questa storia ma è successo e ne sono contento perché è anche nel segno dei tempi”. Una famiglia allargata si, ma molto unita!

