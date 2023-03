Paola Ruocco, Uomini e Donne/ La segnalazione di Armando Incarnato la inguaia

Paola Ruocco al centro di una segnalazione

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova segnalazione. Stavolta, al centro dello studio, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, è la dama del trono over Paola Ruocco. Arrivata in trasmissione nel corso dell’attuale stagione, Paola è stata spesso al centro dello studio per le sue frequentazioni che, però, non si sono concluse con un lieto fine. Paola, inoltre, ha spesso discusso con Gemma Galgani che, invece, sta conoscendo il signor Silvio che è stato anche uno dei motivi di una discussione tra le due dame quando Paola ha provato a chiedergli un ballo.

Attualmente, Paola non ha alcuna frequentazione importante, ma oggi dovrebbe comunque essere la protagonista della puntata di Uomini e Donne per una segnalazione sul suo conto.

La segnalazione di Armando Incarnato su Paola Ruocco

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l’autore della segnalazione su Paola Ruocco sarà Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, protagonista storico del trono over, svelerà della presenza, accanto alla dama, di un manager che le consiglierebbe le mosse da fare per restare in trasmissione.

Una segnalazione che non passerà inosservata e che darà il via ad una lunga polemica che coinvolgerà non solo Paola e Armando, ma anche gli altri protagonisti della trasmissione, in primis Maria De Filippi e poi Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronti a difendere il programma. Come si concluderà la vicenda? La segnalazione di Armando porterà all’addio di Paola? Lo scopriremo nel corso della puntata.

