Paola Saluzzi, chi è e vita privata/ “Mi sono sposata in gran segreto e…”

Chi è Paola Saluzzi, carriera e vita privata

Paola Saluzzi è una conduttrice televisiva molto amata dal pubblico. Nel 1987, Paola Saluzzi esordisce in Rai con Viaggio intorno all’uomo per poi dedicarsi al mondo dello sport: collabora con Telemontecarlo presentando telegiornali sportivi ed è una delle inviate alle Olimpiadi di Barcellona del 1992. Nel 1993 affianca Gigi Sabani ed Alessia Marcuzzi nella conduzione de Il grande gioco dell’oca, su Rai 2. Nel 1995 passa a Mediaset dove debutta come attrice in Casa Vianello salvo, poi, tornare in Rai nel 1998 con la conduzione di Unomattina Estate ed Uno Mattina, al fianco di Luca Giurato. Dal 2002 al 2003 presenta I fatti vostri.

Dal 2009 al 2016 conduce Sky Tg 24 Pomeriggio ed ottiene il premio Grand Prix Corallo Città di Alghero. Tuttavia, nel 2015 viene sospesa da Sky per una settimana in seguito ad un commento social negativo nei confronti del pilota Fernando Alonso. Nel 2017 dice addio a Sky per Tv2000 dove è a capo di Ritratti di coraggio. Per quanto riguarda la vita privata dopo un matrimonio durato 11 anni Paola Saluzzi si è sposata il 25 agosto 2014 con Gabriele Romagnoli, giornalista. Le nozze sono state celebrate al Municipio di New York davanti un solo amico che ha fatto da testimone. I due si erano conosciuti nella metropoli americana nel 2013, in occasione di un evento di lavoro.

Paola Saluzzi e il matrimonio con Gabriele Romagnoli: “Abbiamo deciso…”

Paola Saluzzi nel 2017 ha lasciato Sky per dedicarsi interamente all’emittente cattolica Tv2000, della Cei. La giornalista ha infatti dichiarato: “Conosco Paolo Ruffini come direttore e come persona, il suo curriculum parla da solo. Tv 2000, poi, è una rete che ho sempre guardato con attenzione e cura. Mi ha colpito la lunghissima diretta realizzata per l’arrivo di Papa Francesco nelle cosiddette case bianche di Milano”. Per Paola Saluzzi Uno Mattina ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera.

L’intesa con Giurato è stata particolarmente apprezzata dal pubblico tanto che i loro siparietti vengono ad oggi trasmessi ancora da Striscia La notizia. In un’intervista la conduttrice ha rivelato: “Uno mattina è stato una tappa fondamentale della mia carriera, ho un bellissimo ricordo e con Giurato siamo rimasti amici, ho persino cercato su Youtube i suoi interventi da opinionista all’Isola dei famosi, mi ha fatto morire dal ridere, è stato un grande”. Sul suo matrimonio con Gabriele Romagnoli ha svelato invece che si sono conosciuti per impegni di lavoro e che quando erano in vacanza a New York hanno preso la decisione di sposarsi.











