Paola Saluzzi piange ricordando i genitori morti/ “In sette mesi sono andati via…”

Paola Saluzzi ricorda i genitori e piange a Oggi è un altro giorno

Grande emozione per Paola Saluzzi che, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno dell’8 dicembre, ricorda i genitori morti a distanza di soli sette mesi l’uno dall’altra. Di fronte ad una fotografia dei genitori, la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime. Il padre era un militare e la mamma che Paola definisce “la ragazza più bella di Torino”, dopo il matrimonio, lasciò il lavoro. “All’epoca, per le ragazze, era normale lasciare il lavoro e dedicarsi alla famiglia a meno che non avessero un lavoro davvero importante”, racconla la Saluzzi.

“Per me era normale avere mamma a casa che si occupava di me e mia sorella”, spiega la conduttrice che ricorda il 6 dicembre come un giorno speciale per la sua famiglia. “I miei genitori si sposarono il 6 dicembre e, dopo il matrimonio, tutti gli anni, il 6 dicembre facevamo l’albero di Natale”.

La morte dei genitori di Paola Saluzzi

Il 2017 è l’anno più brutto per Paola Saluzzi che perde entrami i genitori in soli sette mese. “Sono morti nel 2017 a distanza di sette mesi l’uno dall’altra. Papà è andato via a marzo e mamma che ha fatto di tutto per stare con noi, ma si è spenta lentamente come una candela e si è spenta il 23 dicembre. Per me e mia sorella è caduto il muro portante perchè devi gestire il vuoto”, dice la conduttrice facendo emozionare anche Serena Bortone.

La Saluzzi, poi, si emoziona ancora quando, direttamente da Lugano, si collegano i nipoti Andrea e Fabrizio, figli della sorella Raffaella. “Zia è Mary Poppins perchè arrivava sempre con tanti doni“, raccontano i nipoti mentre la Saluzzi ammette di averli viziati tantissimo.

