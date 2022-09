Paola Tiziana Cruciani, ex moglie e figlia di Paolo Virzì/ Il matrimonio e…

Paola Tiziana Cruciani, chi è l’ex moglie di Paolo Virzì

Paola Tiziana Cruciani è stata la moglie di Paolo Virzì. Prima di conoscere Micaela Ramazzotti diventata poi la sua seconda moglie, Paolo ha avuto una storia con Paola da cui ha avuto una figlia, Ottavia. Paola è una nota sceneggiatrice. Dal 1979 al 1981 frequenta il primo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti al Teatro Brancaccio di Roma con il diploma. Crea il gruppo comico La Zavorra iniziando così la sua carriera televisiva e teatrale. Poi si è dedicata all’insegnamento del mestiere ai giovani aspiranti attori. Inizia a lavorare come attrice, autrice e regista: tante le opere come Torno a casa lessa, Cose di casa, Sole 24 ore ed altre. Inoltre, è stata protagonista in Ultima chiamata di Josiane Balasko, con Pino Quartullo. Debutta al cinema nel film Fatto su misura del 1984. Recita nei film di Paolo Virzì, Alessandro D’Alatri, Giovanni Veronesi. Nel 1999 è candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Baci e abbracci di Paolo Virzì. Sempre con Virzì recita in Tutta la vita davanti del 2008, il set in cui Virzì ha incontrato l’attuale moglie Micaela Ramazzotti.

Prima del grande incontro che gli ha cambiato la vita, Paolo Virzì è stato legato all’attrice Paola Tiziana Cruciani che gli ha dato la prima figlia, Ottavia Virzì. Il matrimonio durerà per tanti anni e, nonostante il divorzio e i problemi coniugali, Virzì sa che nella Cruciani ha trovato qualcosa di diverso dalle solite attrici, forse quella capacità di entrare nell’inquadratura e di fissare l’attenzione dello spettatore con un’espressione sola e impenetrabile. La prima compagna, infatti ,è stata Paola Tiziana Cruciani, conosciuta al Centro Sperimentale di Cinematografia, da cui si è separato prima di conoscere la donna che sarebbe diventata sua consorte e madre dei suoi altri due figli.

Paola Tiziana Cruciani, l’esordio al cinema e il rapporto con Gigi Proietti

Paola Tiziana Cruciani ha prestato il proprio volto a tantissimi personaggi amati dal grande pubblico sia in teatro che al cinema. Dalla mamma di Alberto Sordi nella fiction di Luca Manfredi ai noti ruoli in “Compagni di scuola”, “Distretto di Polizia”, “I liceali”, “Nero a metà”. Celebre la parte da testimonial della Lavazza, mentre preponderante nella sua carriera è il teatro grazie alle collaborazioni con Pino Quartullo, Enrico Brignano, Rodolfo Laganà, Paolo Triestino, Max Tortora, Simona Marchini, Sergio Fantoni e, naturalmente, Gigi Proietti, maestro di recitazione dai tempi del Laboratorio.

Di Campanile apprezza in particolar modo “Centocinquanta la gallina canta”. Cinematograficamente, Paola Tiziana Cruciani debutta invece nel film di Francesco Laudadio Fatto su misura (1984) con Alessandro Benvenuti, Senta Berger, Antonello Fassari, Ugo e Ricky Tognazzi, poi sarà accanto a Stefania Sandrelli in Il momento magico (1984) e a Ciccio Ingrassia in Condominio (1990). Attrice spesso diretta da Alessandro D’Alatri è nell’incontro con Paolo Virzì che trova la sua valorizzazione. Il regista livornese troverà in lei non sono un’ottima attrice di secondo piano per molti dei suoi film m anche una buona moglie.











