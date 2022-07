Paola Turci e Francesca Pascale a Ballando con le stelle?/ “Fake news”! doccia fredda per la Carlucci

Ballando con le stelle 2022, Paola Turci e Francesca Pascale tra i concorrenti? La risposta giunge in rete

Fervono i preparativi per la nuova edizione in arrivo di Ballando con le stelle 2022, che con ogni probabilità partirà per il prossimo autunno su Rai Uno, e intanto ha il via il totonomi del cast dei concorrenti, che vede in lizza per un posto al dancing-show la coppia rainbow Paola Turci e Francesca Pascale. Un’indiscrezione diventata in questi giorni sempre più incessante, dal momento che la timoniera del dancing-show di Rai Uno, Milly Carlucci, ha dichiarato testualmente, secondo quanto ripreso dall’Adnkronos: “Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”. La stessa conduttrice tv bionda, intervistata da Il messaggero, aveva infatti dato per probabile un coinvolgimento delle neo-spose nel cast del rinnovato dancing-show, per poi essere categoricamente smentita da una storia condivisa via social dalla Pascale, che ha bollato come fake-news la voce incessante di un eventuale ingaggio della coppia vip a Ballando con le stelle 2022.

I telespettatori si dicono, intanto, in trepidante attesa di scoprire chi animerà il cast dei concorrenti di Ballando con le stelle e in replica a questa curiosità generale, Milly Carlucci ha lasciato intendere nel suo intervento di essere nella fase delle trattative per accalappiarsi un numero consistente di personaggi popolari più o meno noti al pubblico tv, che possano sorprendere e intrattenere a passi di danza.

I papabili protagonisti di Ballando con le stelle 2022, indicati da Milly Carlucci

Alla richiesta di una conferma o smentita dei nomi dei papabili concorrenti al dancing-show, Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robins e Beppe Convertini, Milly ha infine replicato: “Dico solo che alcuni di loro sono stati contattati, ma bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande”. E in conclusione: “Posso aggiungere che l’impianto drammaturgico, oltre al ballo, si basa sulle storie importanti delle persone in gara, e tutte insieme devono avere un senso”.

