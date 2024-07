Francesca Pascale e Paola Turci hanno divorziato/ “Crisi, ripicche e vendette tra loro”

Francesca Pascale e Paola Turci si sono lasciate: la conferma

Adesso non sembrano esserci più dubbi, la coppia tra la cantante e l’ex di Silvio Berlusconi è scoppiata, il noto portale Dagospia ha confermato la notizia del divorzio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Il sito di Roberto D’Agostino ha tolto i dubbi dopo le voci iniziali di crisi tra le due che adesso sembrano ormai svaniti, spunta anche qualche dettaglio riguardo agli ultimi contatti: “Con un ultimo accordo sulla proprietà di una villa a Fiesole, omologato dal giudice fiorentino questa mattina, è sceso definitivamente il sipario su Paola e Francesca. Domani è un altro giorno…”.

Sempre Dagospia ha fornito ulteriori indicazioni sul matrimonio giunto al capolinea tra Francesca Pascale e Paola Turci, una storia che proprio come accade per tante altre coppie è giunta alle battute finali: “Purtroppo, anche i miracoli lesbo sono come quelli etero: non durano, finita l’iniziale passione erotica, il ritorno al tran-tran può essere traumatico, da almeno un anno l’alchimia tra Paola e Francesca era alla deriva con l’entourage della coppia che sussurrava di “caduta del desiderio”, “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”, litigi e ripicche, del tipo: a “Belve”

Paola Turci e l’amore con Francesca Pascale: il primo scatto nel 2020

Per tornare indietro ai primi contatti tra le due donne di spettacolo bisogna riavvolgere il nastro di almeno 4 anni, visto che il primo incontro tra Francesca Pascale e Paola Turci risalerebbe all’anno del Covid, che ha messo in ginocchio l’Italia per lunghi mesi gettando tutti nello sconforto più totale. Vogliose di ripartire l’artista e la politica hanno seguito la strada dell’amore e Diva e Donna le ha pizzicate insieme, mentre soltanto due mesi dopo il primo contatto è stato il magazine Oggi a mostrare ai lettori il primo bacio della coppia, che ora sembra solo un amaro ricordo viste le liti e ripicche delle quali non ha fatto mistero Dagospia nelle ultime ore.

Inoltre ci sarebbero stati due momenti che più di altri hanno giocato a sfavore della coppia, risalente proprio all’ospitata di Francesca Pascale a Belve: “Il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito da Paola Turci, viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale” scrive D’Agostino.











