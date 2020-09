Paola Turci/ “Francesca Pascale? Il pubblico lo sa chi sono…”

Paola Turci tra gli ospiti di “Io tu noi, Lucio“, il documentario speciale dedicato alla grande musica di Lucio Battisti e trasmesso giovedì 10 settembre 2020 in prima serata su Rai2. Sono trascorsi vent’anni dalla prematura scomparsa di Lucio Battisti e la Rai ha deciso di celebrarlo e ricordarlo con un documentario speciale. Un vero e proprio viaggio alla scoperta delle emozioni senza fine di Battisti che per l’occasione viene raccontato da chi ha avuto l’onore di lavorarci insieme, ma anche da colleghi che sono cresciuti ascoltando le sue canzoni. Tra le tantissime testimonianze c’è anche quella di Paola Turci, la cantante di “Fatti bella per te”, che già in passato ha omaggiato il cantante reinterpretando uno dei suoi brani di maggior successo. Correva l’anno 1993 quando Paola ha partecipato con altri artisti all’evento – tributo dedicato a Lucio Battisti dal nome “Innocenti evasioni”. In quell’occasione la cantautrice romana riproposte una sua personalissima versione di “Ancora tu”, brano del 1976 pubblicato nell’album “Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera” di Lucio Battisti.

Paola Turci e Francesca Pascale: le parole della cantante

E’ stata un’estate movimentata per Paola Turci finita su tutte le prime pagine dei magazine di gossip per via di un presunto flirt con Francesca Pascale, la ex compagna di Silvio Berlusconi. Le due, infatti, sono state paparazzate dai fotografi del settimanale Chi che ha pubblicato un intero servizio con diversi scatti tra cui anche quelli di un bacio a bordo di un lussuoso yacht. Una notizia che ha scatenato, manco a dirlo, il mondo del gossip con le dirette interessate che hanno preferito non commentare la cosa. Una scelta giusta e che non sorprende, visto che la Turci è sempre stata molto riservata e discreta per quanto concerne la sua vita privata. In realtà in passato la cantante di “Volo così” in una vecchia intervista parlando del suo orientamento sessuale si era dichiarata eterosessuale per poi fare un passo indietro con una serie di dichiarazioni affidate al mondo dei social. “Il pubblico lo sa chi sono. Se io mi fidanzassi con una donna, andrei in giro per strada, non mi nasconderei in casa” – ha scritto la cantautrice romana precisando – “questo è un po’ il concetto, ma purtroppo mi piacciono gli uomini, non sono lesbica”. Per la serie questa sono io e non ho nessun problema ad esserlo!



