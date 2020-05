Paola Turci/ “La musica non si fermerà mai” (Concerto primo maggio)

Pubblicità

Paola Turci sarà una delle cantanti protagoniste al concerto del Primo Maggio 2020, anche se la rassegna quest’anno si svolgerà a distanza con esibizioni video mandate dai cantanti che non potranno esibirsi in Piazza San Giovanni a causa dell’emergenza coronavirus. Anche la cantante romana è impegnata a trascorrere il tempo in maniera costruttiva durante la quarantena, e in una recente intervista all’emittente RTL 102.5 ha raccontato come sta passando questi giorni estremamente particolari per tutti gli italiani. Paola Turci ha spiegato di trovare grande forza nel contatto con i fans e anche giornali e radio che la stanno sia intrattenendo, sia coinvolgendo in dirette Instagram. Un’idea che Paola Turci ha trovato molto stimolante in un momento in cui il distanziamento sociale ha alimentato la solitudine, la tecnologia è riuscita invece ad avvicinare le persone, rendendole capaci di interagire anche a distanza.

PAOLA TURCI E LA QUARANTENA

E qual è il mezzo preferito da Paola Turci per raccontarsi? Nell’intervista a RTL 102.5 ha spiegato anche questo, raccontando di avere un debole proprio per la radio, un mezzo discreto e in grado di mettere in luce la vera personalità di chi è al microfono. Paola Turci ha sottolineato di aver sempre preferito la radio alla televisione, un mezzo da lei considerato troppo invasivo anche se vi si è dovuta rapportare inevitabilmente, con la cantante capitolina che vanta nella sua carriera diversi passaggi anche al Festival di Sanremo. Nel frattempo, in attesa di tornare ad esibirsi, Paola Turci ha affermato di voler mettere a frutto la sua conoscenza delle lingue straniere, pensando magari a realizzare un disco che non sia in italiano, un’idea che può essere valida in un momento in cui il mercato discografico si differenzierà molto e dovrà riconfigurarsi anche in base alle esigenze dettate dall’emergenza covid-19.

PAOLA TURCI, GRANDE VOGLIA DI TORNARE SUL PALCO

Com’è ovvio non sarà possibile esibirsi per un po’ e Paola Turci nell’intervista radiofonica ha ricordato con particolare affetto e nostalgia il suo ultimo concerto andato in scena presso il Teatro Colosseo di Torino, un’occasione in cui la cantante ha affermato di aver saputo mettersi a nudo di fronte al pubblico come raramente le è capitato in passato. La Turci ha parlato anche del bel rapporto che coltiva con la nipote Bianca, che ha compiuto da poco 18 anni e alla quale ha regalato una chitarra. Un regalo che lei stessa aveva chiesto, con Bianca che sta dimostrando una notevole attitudine avendo già imparato il giro di do pochi giorni dopo aver iniziato a studiare. Il regalo che Paola vorrebbe è invece tornare sul palco, ma per quello ci vorrà un po’.



