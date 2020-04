Paola Turci/ “Oggi le maschere le usiamo per proteggerci. Domani per dimostrare chi siamo”

Pubblicità

Paola Turci sarà una delle tante artiste femminili che si esibiranno sul palco del Teatro Antico di Taormina nella serata che la Rai riproporrà per i venti anni di carriera di Laura Pausini, festeggiata con uno show intitolato ‘Stasera… Laura! Ho creduto in un sogno‘. Per Paola Turci un modo per essere vicina a un’artista che è emersa poco dopo di lei in termini temporali, per giunta sullo stesso palco, quello del Festival di Sanremo che la Turci ha frequentato molto spesso, con l’ultima apparizione datata 2019. Il covid-19 ha poi fermato l’attività musicale di tutti gli artisti, la Turci come molti colleghi ha sfruttato i suoi profili suoi social per far sentire la sua vicinanza ai fans. Ad esempio ha postato un messaggio con una mascherina tricolore sopra il suo volto in bianco e nero, con questo messaggio dedicato alla Croce Rossa Italiana: “Oggi le maschere le usiamo per proteggerci. Domani per dimostrare chi siamo. Aiutami a supportare chi non si arrende mai. Fai la tua donazione alla Croce Rossa Italiana”. Un modo per supportare chi dall’inizio dell’emergenza sta combattendo in prima linea per riuscire a frenare una pandemia di cui non si ricordano precedenti, soprattutto per le ripercussioni che ha avuto nella vita di tutti i giorni.

Pubblicità

Paola Turci, ecco come rallegrare la gente

Paola Turci ha usato i suoi profili social anche per cercare di rallegrare qualche ora di chi è costretto in casa per la quarantena: pochi giorni fa su Instagram la cantante romana ha chiamato a raccolta i suoi fans per un’esibizione video, chiedendo quale canzone potesse interessare tra quelle che era possibile riascoltare. Molti artisti in questi giorni si sono messi alla chitarra o al piano ed hanno organizzato dirette e veri e propri mini-show per cercare un contatto con il pubblico che il virus impedirà per diverso altro tempo: al di là della fine del lockdown, infatti, i concerti saranno una delle ultime attività che saranno di nuovo permesse e bisognerà dunque attendere ancora diversi mesi per rivedere Paola Turci sul palco, che in questi giorni su Twitter ha postato diversi messaggi sottolineando la mancanza di gesti spontanei come un abbraccio o un bacio in questi momenti che hanno messo tutte le persone di fronte a una sfida inedita.

Pubblicità

Spazio a tanti appelli

Paola Turci in questi giorni ha dato però spazio anche ad appelli (uno di questi rilanciato proprio da Laura Pausini) che tengono in considerazione la necessità di dare spazio alla musica il più possibile, senza dimenticare artisti e cultura, comparti economici di cui la società italiana ha assolutamente bisogno. Un monito per ripartire con energia rinnovata: già nel suo ultimo disco, uscito a ridosso della partecipazione al Festival di Sanremo nel 2019, Paola Turci aveva messo in evidenza una gran voglia di sperimentare ed esplorae generi diversi, una caratteristica che ha sempre contraddistinto la carriera dell’artista capitolina. Un impegno che Paola Turci vuole rinnovare assieme a quello per restare al fianco dei diritti delle donne, una causa che la cantante ha sempre preso molto a cuore anche prima che l’emergenza coronavirus rendesse ancor più dure le condizioni sociali in Italia. Per una serata ci sarà spazio però per i ricordi più belli sul palco assieme ad un’altra autentica regina della musica italiana come Laura Pausini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA