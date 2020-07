Paola Turci/ Video, Enrico Ruggeri sogna un duetto con lei e…

La voce di Paola Turci è fra le più gettonate della musica italiana. E non solo da parte dei fan, che continuano a sostenerla dal suo debutto, ma anche da parte dei colleghi. Lo ha rivelato Enrico Ruggeri in una vecchia intervista a Sorrisi, a cui ha sottolineato di sognare un duetto con la Turci. Il desiderio si è concretizzato grazie a Una storia da cantare, in replica nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 25 luglio 2020. I due artisti hanno unito infatti le loro voci grazie al brano Quello che non ho, che De Andrè ha pubblicato nell’81 all’interno dell’album che porta il suo nome. La Turci però ha regalato al pubblico da casa anche un’interpretazione da solista: la canzone scelta è Via del campo, pubblicata nel ’67 nel disco Vol 1° di Faber. Un’esibizione emozionante che ha fatto rivivere una delle hit del cantautore scomparso. Clicca qui per guardare il video di Paola Turci.

Paola Turci, cantante per amore

Paola Turci ha avuto un grande amore nel passato, che l’ha spinta ad addentrarsi ancora di più nel mondo del canto. L’artista infatti è sempre stata alla ricerca di una voce profonda fin dall’adolescenza, “Perchè anch’io avevo questa voce un po’ cavernicola”, ha detto di recente a Radio Italia Ora. E così il suo sogno è diventato realtà quando ha ascoltato Alice in Per Elisa, prodotta da Franco Battiato: la Turci ha imparato a memoria l’intero testo e la sua passione per la musica è aumentata sempre di più. In questi giorni, la cantante si è concessa invece un momento di relax a Polignano a Mare. “Tu ed io“, ha scritto su Instagram, pubblicando uno scatto che la vede completamente vestita di bianco e sugli scogli. Non più scatti ammiccanti quindi, come quello pubblicato a inizio mese in occasione della visita a Venezia. “Foto fatta da me, da lontano, a caso“, ha scritto la cantante. Per i fan invece l’occhio è caduto immediatamente sulle sue gambe, valorizzate dal vestitino corto e fresco e dai tacchi a spillo.

Video, l’omaggio a Faber

Foto, tu ed io

Tu ed io Un post condiviso da Paola Turci (@paolaturci) in data: 16 Lug 2020 alle ore 1:30 PDT





