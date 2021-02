Paolella innamorata di Gianluca Tornese?/ Lui “Mi hai annusato”, Linda “Oppressiva”

La nuova puntata de La pupa e il secchione 2021 ha inizio con nuove critiche rivolte a Giulia Paolella. Subito dopo la sfida del bagno di cultura, che l’ha vista vincere contro De Santis e Jessica, la secchiona è mira dell’accusa di Linda. “Ti sei mai chiesta se puoi essere invadente nei confronti di Gianluca?” Il riferimento è all’attaccamento che Giulia ha manifestato nei confronti del pupo (non suo) Gianluca Tornese. “È molto oppressiva, dà fastidio”, sottolinea ancora Linda. Per molti dei compagni, Paolella è pazza di Gianluca e lo dimostrerebbero tanti gesti della ragazza: il caffè portato a letto, il fatto che lo cerchi costantemente. Ma è proprio Gianluca a svelare un gesto di Giulia che lo ha spiazzato: “Mentre ballavamo tu mi hai annusato!”

Giulia Paolella ha un debole per Gianluca Tornese? Lui sospetta…

Paolella cerca di difendersi: “Ma è accaduto perché tu sei molto alto”, nessuno però le crede. Lei va in crisi: “qualsiasi piccolezza, che sia un caffè o un abbraccio di troppo, mi accusano! Tutti cercano di indebolirci e venirci contro ma noi non ci facciamo intimorire da loro.” Il giorno dopo, Paolella porta il caffé anche a Linda e Pisano, proprio i due che più l’hanno criticata. Un gesto provocatorio, come lei stessa ammette. “Io penso che Paolella sia una grande giocatrice. – dichiara allora Gianluca, concludendo – Si sta comportando in questo modo perché vuole mascherare l’interesse nei miei confronti.” Giulia, d’altronde, non sembra negare la sua sbandata per il pupo.



