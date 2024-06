Paolo Alli: “Europa dei Popoli alle Europee 2024”/ “Alternativa Popolare col PPE per ‘completare’ De Gasperi”

PAOLO ALLI, CANDIDATO ALTERNATIVA POPOLARE AL NORD-OVEST: IL PROGRAMMA PER LE ELEZIONI EUROPEE 2024

Un’Europa solidale che guarda ai padri fondatori nell’ottica di affrontare le urgenze di oggi: così spiega Paolo Alli, presidente di Alternativa Popolare e candidato alle Elezioni Europee 2024 nella circoscrizione Nord-Ovest, ai microfoni del “IlSussidiario.net”. Illustrando il programma del partito in campo all’interno del Partito Popolare Europeo, Alli sottolinea come l’intento di completare il progetto originario dei padri fondatori dell’Ue: «Adenauer nel 1954 diceva l’Europa è stata un sogno di pochi, una speranza di molti, oggi è una necessità per tutti».

Per questo motivo, prosegue il candidato di Alternativa Popolare, l’Europa di oggi deve essere ulteriormente rafforzata per poter così divenire «l’Europa dei popoli, della solidarietà, deve andare avanti sul percorso che ha iniziato dopo il Covid con il Recovery Fund, che è stata per la prima volta l’intuizione di fare debito comune». Occorre poi proseguire con la solidarietà mostrata fin ora con l’Ucraina, in guerra contro la Russia: secondo Alli, «occorre completare il progetto di un’unione politica, dove ci sia una visione unica della politica internazionale, l’Europa parli al mondo con una voce sola».

“ECCO PERCHÈ VOTARE ALTERNATIVA POPOLARE ALLE EUROPEE 2024”: L’APPELLO DI PAOLO ALLI

Votare Alternativa Popolare in campo con il PPE rappresenta una sfida per poter ribadire la centralità di un sistema di difesa comune, progetto ancora non realizzato dopo l’intuizione 70 anni fa di Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana: «De Gasperi morì con il dispiacere di non aver visto realizzato il progetto di Comunità Europea della Difesa. Questi sono alcuni dei nostri punti», spiega ancora al “Sussidiario” il presidente di Alternativa Popolare, il candidato Paolo Alli.

Confermando l’appartenenza alla famiglia del Partito Popolare Europeo, il politico già candidato alle Europee nel 2019 lancia l’appello: «staremo con chi meglio di chiunque altro potrà completare questo disegno dei padri fondatori». Come ha spiegato infine Alli nel comizio a Messina lo scorso 1 giugno 2024, intervenuto al Royal Palace Hotel assieme al coordinatore nazionale di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi, il percorso che inizia alle Europee per la lista affiliata al PPE «è una crescita lenta am continua, queste elezioni rappresentano un banco di prova e un punto di partenza per il nostro progetto, che ci vedrà sempre all’interno del Partito Popolare Europeo».











