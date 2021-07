Paolo Barabani, The Voice Senior/ Chi è l’autore di “Su di noi” di Pupo

Paolo Barabani a The Voice Senior: il cantautore è stato uno dei concorrenti della prima edizione del talent show musicale condotto da Antonella Clerici che aveva deciso di rimettersi in gioco nel mondo della musica. Il cantautore, conosciuto per aver scritto brani di successo come “Su di noi” per l’amico e collega Pupo, è stato uno dei concorrenti prescelti durante la prima puntata della versione “senior” del noto talent musicale. Sulle note di “Su di noi”, canzone portata al successo da Pupo, Barabani ha conquistato solo due giudici su quattro. Per lui, infatti, si sono voltati solo il rapper Clementino e Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi. Alla fine il concorrente chiamato a scegliere uno dei due, ha preferito entrare nel Team Carrisi. Ma chi è Paolo Barabani?

Paolo Barabani di The Voice Senior: la vita privata

Classe 1953, Paolo Barabani è nato a Bologna nella prima metà degli anni anni settanta fa parte del complesso “Le Ombre”. Debutta molto presto con la Baby Record, etichetta discografica che punta su di lui e su Pupo con cui collabora come autore scrivendogli “Su di noi”. Non solo, Barabani ha scritto anche “Ti desidero” per gli Armonium con cui partecipano al Festival di Sanremo 1980. Nel 1981 debutta come solista al Festival di Sanremo con il brano “Hop hop somarello” scritto a quattro mani con Enzo Ghinazzi (Pupo) e Gian Piero Reverberi riscontrando un grandissimo successo. Purtroppo però non riesce a replicare il successo e finisce così nel dimenticatoio. Intanto nel 1985 conosce Denise, la donna che sposa nel 1988. Dopo la morte del padre lascia l’Italia e si trasferisce in Brasile dove nascono i figli gemelli Robinson e Stephanie, gemelli. La sua situazione economica crolla quando scopre l’esistenza di tantissimi debiti causati dalle mani bucate della moglie. Decide così di rientrare in Italia per sanare i debiti e comincia a lavorare come operaio e facchino. Intanto in Brasile la moglie si è trovata un altro uomo e solo al suo ritorno il cantautore scopre di essere stato tradito e poi mollato. Per fortuna dopo tre anni incontra Erika, la donna con cui ritrova la felicità. Oggi il cantautore vive in Brasile.

