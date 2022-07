Paolo Belli colpito da un terribile lutto/ La scomparsa della mamma Pierina….

Paolo Belli colpito da un lutto familiare: morta la madre Pierina

Terribile lutto per Paolo Belli. La madre Pierina Rivi è deceduta nelle scorse ore. Paolo Belli ha annunciato la scomparsa dell’amata madre con un post su Instagram in cui a corredo della foto ha scritto la seguente didascalia “Ciao mamma” accompagnata dall’emoticon di un cuore. Sono piovuti subito numerosi messaggi di condoglianze. Nell’ultimo periodo, lo stato di salute della donna aveva avuto un peggioramento e per questo motivo era stata trasportata nell’ospedale del comune di Scandiano in cui è venuta a mancare. Una grave perdita per Paolo Belli che era particolarmente legato a sua madre. La donna era molto conosciuta per il suo impegno politico e per la partecipazione alla vita della comunità. La notizia si era diffusa nella zona di Casalgrande e ha destato commozione e dolore in quanti la conoscevano e oggi la ricordano.

Pierina Rivi era tra volontarie più assidue della Festa dell’Unità prima a Salvaterra poi al Parco Secchia di Villalunga e faceva parte anche della corale Anello Forte. Il parlamentare Andrea Rossi ha ricordato il suo impegno: “In un luogo che da oltre vent’anni riempiva le nostre estati, eri come sempre colonna fondamentale e infaticabile, la mamma e la nonna che tanti vorrebbero avere: sempre presente, un’artista dei fornelli e, da qualche anno, anche sul palco con il coro “Anello Forte”, eri sempre prodiga di sorrisi, battute e complimenti. Non penso di averti mai vista arrabbiata, mai sprovvista del tuo immancabile sorriso, anche quando la fatica di ore e di giorni prendeva il sopravvento”. Per tanti anni aveva gestito una rosticceria assieme al marito. Ha lasciato i due figli Tiziano e Paolo, le nuore Michela e Deanna, i nipoti Asia, Vladik, Vittoria ed Enrico.

Addio alla madre di Paolo Belli, social invasi da messaggi di cordoglio

I funerali della madre di Paolo Belli si terranno oggi a Scandiano. Paolo Belli aveva sottolineato in occasione di una puntata di Ballando con le stelle l’arte culinaria della madre che era solita preparargli degli ottimi cappelletti. La donna era infatti un’ottima cuoca e durante la sua vita aveva gestito anche un bar insieme al marito. Paolo Belli ha ricevuto un abbraccio forte dalla famiglia di Ballando con le Stelle. I ballerini professionisti del programma hanno lasciato dei commenti sotto il suo post. Tra i messaggi anche quello di Mara Venier e Antonella Clerici che hanno scritto “Un abbraccio amico mio”. Un altro utente scrive: “Condoglianze caro Paolo non ci posso credere perché’ non è trascorso tanto tempo da quel giorno in cui pubblicasti quel video in cui ci voleva invitare tutti a mangiare”.

Paolina era una donna molto amata non solo dalla sua famiglia ma anche da quelli che l’hanno conosciuta. In queste ore viene sottolineato il suo impegno politico e per la comunità locale. Il parlamentare Andrea Rossi ha infatti aggiunto: “Ci mancherai, mancherai tanto a Salvaterra, alla tua comunità politica Democratica di Casalgrande, ai tanti volontari della festa di Villalunga, ai molti ospiti che omaggiavi ogni sera dopo ogni iniziativa, nel tradizionale saluto ai volontari, con quel rispetto e quella reverenza tipici della compagna del tempo che sei sempre stata; così come sei sempre stata dalla parte della libertà, della giustizia sociale e fortemente attaccata alla tua famiglia e alla nostra comunità”.











