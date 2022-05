PAOLO BELLI/ Piange in diretta per Fabrizio Frizzi: “Lui è sempre con me”

Tra carriera e vita privata, Paolo Belli a tutto tondo ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Il celebre artista ha parlato del suo nuovo album, un omaggio a tutti i suoi miti, da Toto Cotugno a Lucio Dalla. “A Vasco Rossi devo tantissimo”, ha spiegato: “Sono arrivato a Sanremo grazie a lui. Pensavo fosse finita lì, invece mi ha portato in tournèe per due anni. Io ero già suo fan, lo conoscevo da quando faceva il dj”.

Paolo Belli ha poi parlato di Lucio Dalla: “Sappiamo tutti il suo talento, grande musicista. Ci vedevamo sempre, poi per una settimana non l’ho più visto. Uscì in strada e in lontananza vidi una persona che mi sembrava Lucio, ma aveva i capelli e lui fino alla settimana prima non li aveva. Lui, mentre mi avvicinavo, per togliermi dall’imbarazzo si tolse il parrucchino e mi disse: ‘Buongiorno Paolo’. Un grande (ride, ndr)”.

PAOLO BELLI:”FABRIZIO FRIZZI É SEMPRE CON ME, NON L’HO MAI PERSO”

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Paolo Belli non poteva non ricordare il legame speciale con Fabrizio Frizzi e l’artista si è commosso: “Lui è sempre con me. Non l’ho mai perso. Lui mi ha insegnato di essere sempre gentile, riconoscente verso il pubblico”. Paolo Belli ha poi ricordato un aneddoto: “Entrambi andavamo sempre agli eventi di beneficenza e spesso mi accusavano di questa cosa. Una volta gli chiesi un giudizio e lui mi disse che dovevo andare agli eventi di beneficenza se quella era la mia intenzione, senza interessarsi alle parole altrui. Ti insegnava sempre come essere al servizio degli altri”. Il musicista ha spiegato che per lui è sempre complicato parlare di Fabrizio Frizzi, ricordando come le belle esperienze comuni siano sempre presenti nel suo cuore.

