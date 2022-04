Paolo Benedetti di The Voice Senior è morto/ Antonella Clerici: “Ciao grande senior”

Lutto nel mondo di The Voice Senior Italia. È di oggi la notizia della morte di Paolo Benedetti, concorrente dell’ultima edizione del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, anche se la dipartita in realtà risale a qualche giorno fa, il 25 aprile. L’uomo, ex banchiere, è stato il concorrente più anziano del programma e aveva conquistato la giuria per la sua esibizione di Meraviglioso di Domenico Modugno.

La performance ricca di cuore e interpretazione aveva fatto colpo su Clementino che l’aveva poi voluto nella sua squadra. Paolo Benedetti aveva 88 anni e la notizia della sua morte ha colpito tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo in quell’occasione. Infatti non è mancato un gesto di cordoglio della conduttrice e, come lei, anche di Clementino, che ha avuto Paolo nel suo team.

Paolo Benedetti è morto: l’ultimo saluto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha ricordato l’uomo con una story (ora scaduta e quindi non più presente su Instagram), accompagnata da una loro foto insieme: “Ciao Paolo, nostro grande senior”. Tanti ricordano ancora l’entusiasmo di Paolo Benedetti sul palco di The Voice Senior. In quell’occasione l’uomo, per manifestare la sua gioia, dichiarò: “Sono contento di rappresentare da anziano tutti gli anziani. Era il mio grande desiderio di partecipare a questa trasmissione e ringrazio Antonella Clerici per la gentilezza”.

