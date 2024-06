Antonella Clerici, come sta dopo l’operazione d’urgenza?/ “Talvolta è importante fermarsi…”

La grande pausa è forse già un lontano ricordo per la conduttrice: Antonella Clerici ha fatto sapere a fan ed amici di essere in netta ripresa dopo lo spavento di alcuni giorni fa. Una visita di routine aveva evidenziato una ciste ovarica ma, dopo un ulteriore controllo, è emersa una condizione piuttosto spigolosa e tale da costringere la conduttrice ad un tempestivo ricovero con operazione d’urgenza per scongiurare ulteriori conseguenze.

Antonella Clerici ha scelto il modo migliore per rassicurare amici, fan e affetti più cari a proposito del suo stato di salute dopo l’operazione d’urgenza della scorsa settimana. Una foto naturale con lei in primo piano e la bellezza della natura a fare da sfondo; colpisce il sorriso che mette in evidenza una paura appena scongiurata e che, stando alla didascalia, si appresta quanto prima a tornare raggiante come sempre.

Antonella Clerici, quanto affetto dai colleghi e amici della tv: “La cura migliore…”

“Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza” – ha scritto Antonella Clerici su Instagram – “Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco”. La conduttrice dunque è stata dimessa dopo l’operazione d’urgenza dei giorni scorsi e ci tiene non solo a rassicurare sulle sue condizioni ma manche a sottolineare come ora, come giusto che sia, la priorità vada alla convalescenza e ad un meritato periodo di riposo.

“Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai; dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi”. Conclude così Antonella Clerici il suo amorevole post su Instagram. Non sono mancati ovviamente gli auguri di buona guarigione di colleghi e amici del mondo della tv, proprio tra i commenti al post pubblicato sui social dalla conduttrice. “Un abbraccio stretto stretto”, ha scritto Giorgia, con tanto di cuore rosso fiammante utilizzato anche da Alberto Matano per veicolare il suo affetto nei confronti della collega. E ancora, Monica Leofreddi: “Finalmente, la cura migliore”.

