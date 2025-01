Paolo Bonolis torna a parlare del ritorno di Avanti un altro: le parole a Verissimo

Il noto conduttore ed ex marito di Sonia Bruganelli, pronto a tornare in tv con la nuova edizione di Avanti un altro, è tornato in tv a Verissimo, aggiornando i telespettatori con le novità della sua vita e soffermandosi su alcuni temi personali. “C’è una callosità davanti all’emozione, però vedere due ragazzi, felici, i gesti speciali, queste cose ancora mi emozionano, mi piace rintracciare le forme di gentilezza. Sono stato figlio unico, quando nacqui dissero ai miei genitori che la loro compatibilità sanguigna avrebbero potuto avere dei problemi e per questo hanno rinunciato” ha raccontato Paolo Bonolis a Verissimo.

Ermal Meta a Verissimo: "Mia figlia mi ha spostato dal centro della vita"/ "Mi ha cambiato la vita"

Sui genitori ha raccontato: “Si sono trasferiti a Roma, si sono conosciuti sotto le colonne del Bernini, ho avuto un padre sempre molto divertente e caustico. Una volta chiamò Mike Bongiorno a casa e mio padre riattaccò perché non ci credeva, mi ha insegnato a ridere e a rendermi conto che nella vita accadono cose belle e meno belle, se riesci a ridere però le depotenzi. Mia madre ha 93 anni, mi sgrida sempre soprattutto quando non ho fatto niente” le parole di Paolo Bonolis.

Luca Tommassini, operazione al cuore: come sta oggi/ "Più impegnativo del previsto, è stato un miracolo"

Paolo Bonolis e il rapporto con la vecchiaia

Sempre nel corso del suo intervento su Canale Cinque a Verissimo, Paolo Bonolis ha raccontato anche il suo rapporto con l’età che avanza. “La mia vecchiaia? Non ci penso, l’importante è avere a disposizione le cose che ti piacciono, poi ogni età ha le sue caratteristiche”. Non poteva mancare un pensiero sull’ex moglie di Sonia Bruganelli:

“Me l’avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti un altro. Adele? Mia figlia soddisfa la curiosità della vita vera, fa tantissime cose, Davide è un ragazzo di cuore, molto intelligente e sveltissimo. Silvia è una gioia unica, è sempre allegra e contenta”. Sul rapporto con Luca Laurenti: “Siamo profondamente diversi ma accogliamo con serenità le differenze, è come se avessi un fratello con lui, Luca è una persona estremamente intelligente ma vive in un’altra dimensione”.

Romina Carrisi a Verissimo: "Mi hanno diagnosticato la depressione/ "Mio padre Al Bano è unico in tutto"