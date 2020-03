Paolo Bonolis: “Barbara D’Urso è morta?”/ Battuta ad Avanti un altro: “ha scritto…”

Paolo Bonolis, insieme a Luca Laurenti, continua ad andare in onda con Avanti un altro, il game show preserale di canale 5 che, in piena emergenza coronavirus, continua a regalare un sorriso al pubblico. Il conduttore, nella puntata del 10 marzo, è stato il protagonista di divertenti siparietti con alcuni concorrenti lasciandosi andare anche ad una battuta su Barbara D’Urso. “Ma è morta?”, ha detto il conduttore. Tutto è avvenuto quanto sullo sgabello si è accomodato un ragazzo di appena vent’anni il quale ha dichiarato di aver vissuto dei momenti bizzarri e di non essere molto fortunato. Il concorrente, nel presentarsi, ha dichiarato di avere “purtroppo vent’anni” e di essere una persona poco fortunata: “ho avuto solo sf*ga. Non solo sono sfigato io, ma porto sfiga anche agli altri”, dice Marco. “A vent’anni non ci può essere la sfi*a”, ha sbottato Bonolis.

PAOLO BONOLIS: “HA SCRITTO UNA PREGHIERA PER BARBARA D’URSO, É MORTA?”

Lo sfogo di Marco, poi, è andato avanti: “il futuro lo vedo molto nero”, ha aggiunto. “Li mortacci tua”, ha detto il conduttore che ha poi chiesto l’intervento dello Iettatore. Marco, il bizzarro concorrente di Avanti un altro che, ha poi raccontato una serie di episodi come gli sono accaduti. Poi svela di avere tre piani nella vita: “il piano C è iscrivermi all’università, il piano A è diventare un toy boy di Barbara D’Urso e il piano B diventare Papa”, confessa. Marco, poi, ha affermato di non essere un semplice fan di Barbara D’Urso, ma un suo devoto. Il concorrente, infatti, ha ammesso di considerare la conduttrice una specie di divintà al punto da aver scritto per lei una preghiera. Una confessione che ha spiazzato Paolo Bonolis che si è così lasciato andare alla seguente battuta: “Ha scritto una preghiera per Barbara d’Urso? Ma perché è morta? Lei è completamente fulminato!”. “Ne ho anche una per lei Paolo. Si chiama L’eterna conduzione“, conclude poi il concorrente.

