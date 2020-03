Barbara D’Urso contro Pupo/ Video: “Piccolo uomo. Nessuna storia tra noi, ora basta!”

Barbara D’Urso lancia un pesante affondo nei confronti di Pupo e lo fa in diretta su Canale 5. Dopo l’ennesimo riferimento del cantante alla loro presunta storia d’amore, che la conduttrice, a suo dire, negherebbe seppur mentendo, Barbara ha voluto rompere il silenzio e replicare. “Stamattina, leggendo la rassegna stampa, c’erano molti siti che riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo” ha esordito a Pomeriggio 5. La frecciatina alla statura (e forse anche al gesto poco da signore) di Pupo è parsa a tanti piuttosto evidente, tuttavia lei svia “Piccolo in senso di età ovviamente, perché credo che sia più piccolo di me”. E continua “Ancora dopo anni, e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa!”

Barbara D’Urso attacca Pupo a Pomeriggio 5: “Vorrei leggere il tuo nome sui siti per la figura che fai non per me”

Lo sfogo di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 contro Pupo continua e chiama in causa anche la querela che li ha visti uno contro l’altro anni fa. “Io in questi anni ci ho riso, non ho mai replicato. – continua la conduttrice – Solamente qualche anno fa io ho fatto una querela, tengo a precisare, perchè lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore, però l’ho persa perché il giudice ha detto che non era diffamazione, ma è acqua passata”. Così la D’Urso conclude con un pungente appello a Pupo: “Io voglio parlare con questo cantautore famoso in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto […] Tutti hanno sempre parlato di lui anche perché ama contemporaneamente due donne” ricorda con tono da cui traspare un velo di sarcasmo. E conclude “Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini, soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai! Adesso basta e amici come prima.” (Clicca qui per il video)

