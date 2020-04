Paolo Bonolis diventa nonno/ Incinta la figlia Martina Anne: la foto del pancione

Pubblicità

Paolo Bonolis sta per diventare nonno per la prima volta nella sua vita: sua figlia Marina Anne, secondogenita del conduttore e nata dall’amore con Diane Zoeller, darà alla luce a settembre il suo “Baby Garza”, in riferimento al cognome del marito, l’attore comico Tito Garza. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa ragazza attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale la salopette non riesce a nascondere le sue dolci rotondità. “Grazie Tito per avermi messo fuori gioco, ottimo lavoro”, si legge nella didascalia, chiaramente ironica, di Martina Anne, convolata a nozze con lui negli ultimi mesi del 2019 negli Stati Uniti d’America. Proprio in tale occasione, peraltro, Paolo Bonolis era volato negli States per non perdersi la cerimonia, celebrata fra le vette della Hudson Valley, e in un’intervista rilasciata a margine di quell’evento aveva confessato il sogno di ricevere in regalo un nipotino. Immaginiamo la felicità del presentatore di tante trasmissioni di successo, come “Avanti un altro” e “Ciao Darwin”, di fronte a una novella così lieta. Coronavirus permettendo, dunque, per lui si prospetta all’orizzonte qualche trasferta in più negli USA per stare vicino alla figlia e iniziare ad “esercitare” il suo ruolo di nonno, facendo divertire – ipotizziamo – il suo nipotino (o nipotina) con l’umorismo che da sempre ne permea la personalità e il carattere.





