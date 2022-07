Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli in crisi?/ La coppia replica con un video…

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi?

Aria di crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Queste le voci che sono circolate nei giorni scorsi. Tutto è cominciato quando lo scorso 1° luglio l’opinionista del Grande Fratello Vip ha scritto un ermetico tweet, che ha fatto molto pensare: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai #life”. Una settimana dopo, la Bruganelli ha pubblicato un altro tweet: “L’amore non è mai quello che sembra; è spesso quel che sembra, ma non è”. Frasi dal sapore nostalgico che hanno insinuato qualche dubbio nei fan della coppia. La smentita che tutti aspettavano è arrivata proprio da Sonia Bruganelli, che in questo momento si trova a Formentera insieme a Paolo Bonolis. Nelle scorse ore l’opinionista ha pubblicato su Instagram un video in cui si scatena a ritmo di “Can’t stop the feeling” con il marito: “Life in Formentera 2.0, that’s life”, ha scritto la Bruganelli.

Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis

I fan della coppia hanno accolto con entusiasmo le immagini di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli spensierati a Formenteta. “Alla faccia di quelli che dicono ‘si sono lasciati’…” e “Alla faccia di chi vi vuole in crisi”, hanno scritto due follower. E ancora: “Pensa te quante ca*ate sto giornalisti che già lì davano per separati ma Sonia bravissima per questo schiaffo morale”. Tra i commenti anche la commovente storia di una fan che ha ringraziato il conduttore di Canale 5: “Sono una ragazza affetta da fibrosi cistica una malattia che ti toglie il respiro ma quando sono ricoverata e anche a casa vedo Avanti un altro e grazie a Paolo rido come una matta e mi rallegra le giornate tristi in ospedale”.

