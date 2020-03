Paolo Bonolis polemica con Mediaset/ Stop Avanti un altro? “Puntate sono registrate”

Paolo Bonolis sui social ha espresso tutta la sua contrarierà alla decisione dei vertici Mediaset di sospendere, per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, il programma “Avanti un altro“. In un nota stampa ufficiale l’azienda del Biscione ha comunicato: “per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati”. Nello specifico, stando a quanto riportato dal comunicato stampa, saranno mandate in onda delle “riproposizioni da lunedì 16 marzo 2020 che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni”. Sul finale poi hanno precisato: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà”. La decisione dei vertici Mediaset non è stata particolarmente apprezzata dal conduttore che, sui social, ha condiviso tutto il suo stupore con i suoi fan.

Paolo Bonolis contro Mediaset: Avanti un altro va in onda in replica

Un messaggio chiaro quello di Paolo Bonolis che, su Instagram, ha pubblicato una foto con tanto di didascalia in cui ha espresso la sua contrarietà alla decisione di Mediaset di bloccare il programma Avanti un altro da lunedì 16 marzo 2020. Per la precisione il popolarissimo quiz show del pre-serale di Canale 5 andrà ugualmente, ma i telespettatori rivedranno alcune repliche. Perchè? A domandarselo è stato lo stesso Bonolis che sui social ha scritto: “Cari amici, ecco la mia risposta al comunicato stampa di Mediaset pubblicato nel post precedente” postando la replica inviata ai vertici della Rai dopo la lettura del comunicato stampa circa lo stop del suo programma. “A TUTTI VOI, Roma 15 Marzo 2020. Ho appena letto il comunicato di Mediaset che informa del fermo di tre trasmissioni: FORUM, UOMINI E DONNE ed AVANTI UN ALTRO. Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà” scrive Bonolis che poi precisa: “non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”.

Paolo Bonolis, gli italiani in quarantena: “un altro momento di svago interrotto”

La notizia della decisione di Mediaset di bloccare le nuove puntate di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis non è stata accolta benissimo dal pubblico di Canale 5 e dai fan del conduttore. Su Instagram, infatti, in tantissimi si sono uniti alla domanda posta dal conduttore ai vertici Mediaset “perchè”, mentre in tanti hanno giudicato questa scelta come inopportuna considerando anche il momento particolare che il popolo italiano sta vivendo isolato nelle proprie abitazioni da giorni per cercare di contrastare la diffusione del Coronavirus. In tantissimi, infatti, hanno espresso la propria disapprovazione alla decisione Mediaset scrivendo: “Nooo, non ci lasciare pure tu…la mia bimba si diverte”, mentre un altro ha scritto “un altro momento di svago interrotto! Perfetto”. Poi c’è anche chi ha scritto: “L’unico momento di svago della mia quarantena…”, mentre un utente ha giudicato senza senso la scelta di Mediaset: “le scelte, quelle pensate e senza senso. Pensa se non ci avessero pensato… che amarezza”. Come replicherà Mediaset alle parole di Paolo Bonolis?





