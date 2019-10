Paolo Bonolis/ “Quella volta in cui Freddie Mercury mi disse di appartarmi con lui”

Si intitola “Perché parlavo da solo” il primo Libro di Paolo Bonolis, un’autobiografia in cui il celebre conduttore racconta molto di sé, al di là della “maschera” che indossa quando è in tv. Di questo e molto altro ha parlato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha raccontato alcuni aneddoti molto curiosi. Uno riguarda addirittura Freddie Mercury:”Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da qualche altra parte…Io misi subito le cose in chiaro: “Freddie, adoro la sua musica, la trovo fantastico. Ma davvero: non è robba pe’ me””. Un altro aneddoto con un grande dello spettacolo ma sicuramente meno “scabroso” è quello con Corrado. Bonolis racconta:”all’inizio ‘Tira&Molla’ lo scriveva lui. Io gli dissi che bisognava pensare a una presentazione meno ortodossa per un “cavolo” di giochino come quello. Fui troppo brutale, ne seguì una discussione accesa. Ma poi lui mi disse di fare come mi pareva, per vedere chi avesse ragione. Il programma diventò un cult. E quando Corrado mi diede ragione fu un momento importante”.

Paolo Bonolis: “Mia moglie Sonia Bruganelli è un cecchino”

Nel libro di Paolo Bonolis, però, si parla non solo di spettacolo e tv ma anche di vita personale. Il conduttore si descrive così: “C’è chi vede il bicchiere mezzo vuoto, chi mezzo pieno. A me, ormai, a 58 anni, basta vedere il bicchiere. Magari poi arriva qualcuno che lo riempie no?”. Figura imprescindibile nella vita di Paolo è la moglie Sonia Bruganelli, di cui il conduttore parla a più riprese, citandola come esempio di velocità mentale. Spesso e volentieri, però, la sua compagna di vita lo punzecchia “alla Bonolis” sul suo modo di vestire poco attento alla moda:”Ha l’intelligenza, la precisione di un cecchino. Se deve colpire, prende la mira e preme il grilletto”. Dietro il lato ironico di Paolo Bonolis, però, come si legge nel libro, si cela una vena insospettabilmente romantica:”Avere una visione romantica della vita rende le cose più saporite, più colorate”.

