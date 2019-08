Sonia Bruganelli/ Dedica a Paolo Bonolis: “Bisogno di complicità!”, poi gli haters…

Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram una bella dedica per il marito Paolo Bonolis. “Quando ti cerco ti fai trovare sempre senza domandarmi perché. Tu mi conosci, lo sai già quando ho bisogno di complicità”. Per l’imprenditrice tanti commenti positivi: “Credo che Voi siate una delle coppie più pulite e sincere della TV”, “Si legge nei vostri occhi… complicità, amore, amicizia, confidenza…e chi più ne ha più ne metta!”, “Questa sì che è la foto più bella che lei ha pubblicato…”, “A mio avviso, è la dedica più bella e semplice che un uomo potesse ricevere”. Nonostante molte parole positive, gli haters hanno fatto capolino anche questa volta. “E soprattutto quando hai bisogno del solito. Conto in banca”, “Qui è stato usato il face app. A ca’ nessciuno è fesso”, “Quel vecchietto in foto, non l’avevo riconosciuto proprio. davvero, è il signor Paolo Bonolis, Paolo Paolo Paolo, aaahh Paoloooo”. La moglie di Bonolis spesso e volentieri, con le sue fotografie postate su Instagram, scatena i commenti degli odiatori della rete.

Sonia Bruganelli e la dedica a Paolo Bonolis

Proprio Sonia Bruganelli ospite di Matrix lo scorso novembre, ha raccontato di quanto fosse difficile essere la moglie di Paolo Bonolis. E sugli haters aveva raccontato: “Non capisco la polemica da dove nasca. Non dico agli altri: ‘Guardate che bello quello che vivo e che faccio e voi no, non dico dovete vivere così se no siete degli sfigati. Io condivido momenti della mia vita e scelgo quali far vedere e quali no. Non mi interessa il fatto che ad alcuni possa non piacere perché non sono un personaggio pubblico a tutto tondo, non faccio pubblicità sui miei social, quindi sono libera di dire e fare quello che mi pare”. Mentre di recente, pubblicando degli scatti insieme al marito, tratti dal settimanale “Chi”, aveva commentato su Instagram: “La complicità e l’amicizia di due persone che si conoscono da 20 anni non è a portata di tutti per cui, chi non sa o non capisce… se ne faccia una ragione”.





