“Paolo Bonolis soffre per la rottura con Sonia Bruganelli”/ Il retroscena dopo l’addio: “La ama ancora”

La storia d’amore, durata 25 anni, tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è ufficialmente finita. I due hanno deciso di separarsi, rimanendo tuttavia in ottimi rapporti, come testimoniano gli ultimi avvistamenti dell’ex coppia. A volere la separazione, come rivelato nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, è stata Sonia, che ha dichiarato: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia”.

A distanza di qualche settimana dall’annuncio della separazione, arrivano nuovi retroscena sulla coppia e riguardano in particolare Bonolis. Stando a un’indiscrezione pubblicata da Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, il celebre conduttore starebbe soffrendo molto per questa rottura.

Paolo Bonolis avrebbe lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio con Sonia

Paolo sarebbe ancora innamorato di Sonia, stando a quanto si legge: “Nutre ancora un profondo sentimento per Sonia. – e non è tutto – Bonolis avrebbe lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui.” Il conduttore le avrebbe tentate tutte insomma pur di salvare il matrimonio con Sonia ma nulla sarebbe servito ad arrivare poi all’annunciata separazione.

Nell’intervista rilasciata a Vanity, Bonolis in merito aveva dichiarato: “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere.”

