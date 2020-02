Paolo Brosio/ “Achille Lauro lasci stare San Francesco, quella tutina…”

Paolo Brosio a tutto tondo nella lunga intervista rilasciata ai microfoni de I Lunatici, in onda su Rai Radio 2. Il volto televisivo ha detto la sua sul Festival di Sanremo 2020 – «E’ un fenomeno straordinario» – ed in particolare su Achille Lauro, che ha stupito tutti con i suoi look a dir poco originali: «Un conto è cantare, un conto è fare uno show legato al modo di vestirsi». E la mise della prima serata non gli è affatto piaciuta: «Si è spogliato come San Francesco? Non scherziamo, San Francesco era un santo che viveva in povertà non mi sembra che quel vestito fosse l’icona della povertà, non ci siamo. Lui fa spettacolo, non c’entra con la musica». Una battuta su Roberto Benigni ed il suo Cantico dei Cantici: «E’ un artista straordinario, ma stravolge tutto come vuole lui. Il Cantico dei Cantici viene tradotto alla fine in un amplesso senza fine, basato solo sull’aspetto fisico legato al sesso. Facciamo sesso tutti insieme e Beppe Vessicchio suona la musica. Mi sembra un po’ riduttivo. L’amore di Dio non è questo».

PAOLO BROSIO: “JUVENTUS? SONO PREOCCUPATO”

Da Sanremo 2020 alla Juventus, Paolo Brosio ha parlato delle difficoltà della formazione del suo cuore: «Si soffre, non tanto per i risultati quanto per il gioco: si può perdere, ma bisogna dare tutto. Questa Juventus è una delusione: abbiamo perso identità, non siamo né carne né pesce». L’ex concorrente dell’Isola dei famosi si è poi soffermato sul tecnico Maurizio Sarri: «Non voglio giudicare nessuno, ma sulla base di questa prima parte di campionato c’è da tremare. Ora c’è la Champions League e noi siamo ancora lì indecisi se gioca o non gioca Dybala, che è il presente ed il futuro della Juventus». Ma Paolo Brosio chi teme di più tra Inter e Lazio per la lotta scudetto? «Io vedo una Lazio straordinaria, senza storie. L’inter vince ma attraverso sofferenze, la Lazio invece ha una naturalezza di gioco straordinaria. Ha dei giocatori a centrocampo che sono i migliori d’Italia».

