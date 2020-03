Paolo Brosio si addormenta a Live non è la D’Urso/ Barbara “Buongiorno ben svegliato”

Paolo Brosio ci regalare un siparietto trash ogni volta che appare in tv, chi lo conosce ormai lo sa bene. Anche ieri sera è successo lo stesso con il suo collegamento a Live Non è la d’Urso. Ancora una volta il tema era proprio il Coronavirus e l’emergenza che stiamo vivendo mentre le restrizioni aumentano e la gente si chiude in casa. Il tema è importante e sicuramente drammatico ma anche ieri sera abbiamo avuto modo di ridere un po’ quando, ad un certo punto, quasi all’una di notte, la conduttrice si è collegata proprio con Paolo Brosio che, invece, stava comodamente dormendo sul suo divano. Alcuni hanno pensato che fosse solo un modo per dire che nessuno lo ha interpellato e fatto parlare, ma altri sono pronti a scommettere che il giornalista dormisse davvero a tutta forza.

PAOLO BROSIO SI ADDORMENTA A LIVE NON E’ LA D’URSO

Ad un certo punto nella sua casa e in cuffia è arrivata proprio la voce di Barbara d’Urso che ha chiamato il suo nome svegliandolo dal suo sonno profondo. A quel punto Paolo Brosio si è alzata dal divano al grido di “Buongiorno” mentre Barbara d’Urso, sorridendo con i suoi ospiti, ha subito risposto: “Buongiorno! Ben svegliato”. Paolo Brosio è stato ancora protagonista dell’allegro siparietto che ha fatto subito il giro del web e dei social. Cosa succederà ancora al giornalista quando tornerà in tv?

Ecco il video del momento:





