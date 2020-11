Paolo Brosio squalificato al GF Vip 2020?/ Dalla bestemmia alle parole su Auschwitz e il gas…

Paolo Brosio squalificato al GF Vip 2020? Dopo la bestemmia…

Paolo Brosio è rimasto buono buono in questo suo secondo fine settimana nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Per lui continuano gli scherzi da parte degli altri inquilini della casa e come se quello hot dei giorni scorsi con Adua e Dayane protagonista non bastasse, adesso anche Pierpaolo Pretelli, un po’ libero dalla morsa di Elisabetta Gregoraci, si dedica a lui. Entrerà nella storia del Grande Fratello Vip 2020 l’urlo lanciato la notte scorsa quando sornione, in camera da letto, parlava con i suoi vicini di letto, e Pierpaolo è arrivato quatto quatto strisciando a terra e saltando su di lui facendolo spaventare. Ma i momenti da ridere e quelli in cui parlare della sua vita e della sua fede, si sono alternati ad una battuta poco piacevole che ha fatto subito gridare allo scandalo fuori dalla casa. Non è la prima volta che le sue esternazioni sono state spesso oggetto di critiche e discussioni ma l’ultima ha fatto indignare molte persone sul web, compresa l”Alleanza per Israele’ ce ne ha chiesto la squalifica.

Le parole su Auschwitz sconvolgono il pubblico

Paolo Brosio stava parlando con Elisabetta Gregoraci in camera da letto quando alcuni strani rumori hanno attirato l’attenzione e lui ha subito rilanciato: ‘Pensavo fosse gas, tipo quello della verità.. come facevano i tedeschi ad Auschwitz’. Naturalmente il fatto di aver messo insieme quest’affermazione ad un contesto del genere non è piaciuto ai più. In molti hanno nuovamente chiesto la squalifica di Brosio e la stessa ‘Alleanza per Israele’, tramite nota ufficiale, ha condannato il suo comportamento, chiedendo ad Endemol e Mediaset l’immediata espulsione. In molti sono d’accordo mettendo insieme anche la bestemmia, perdonata da Signorini, il fatto di aver ses*alizzato ogni donna della casa, e anche di aver rivelato le informazioni trasgredendo le regole del gioco. Sarà perdonato ancora una volta dal conduttore oppure no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA