Paolo Calabresi, Tommaso e Mia: chi sono l’ex marito e i figli di Alessia Marcuzzi/ “La nostra famiglia…”

Paolo Calabresi, chi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi

Paolo Calabresi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi. I due sono stati sposati fino al settembre 2022 quando, dopo otto anni insieme, hanno annunciato la separazione. “Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”. Con queste parole, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi hanno annunciato la fine del matrimonio. Nonostante la fine dell’amore, l’ex coppia è riuscita a mantenere un rapporto di stima e affetto.

Dopo la fine del matrimonio, Alessia Marcuzzi è ufficialmente single e si sta dedicando non solo al lavoro, ma anche ai figli, Tommaso e Mia.

Tommaso e Mia, chi sono i figli di Alessia Marcuzzi

Tommaso e Mia sono i figli di Alessia Marcuzzi a cui la conduttrice dedica gran parte del suo tempo. Tommaso è il primogenito della conduttrice, nata dalla storia d’amore con Simone Inzaghi. Mia, invece, è la secondogenita della Marcuzzi ed è il frutto dell’amore tra la conduttrice e Francesco Facchinetti.

“Tommaso è grande, ma sa che se mi arrabbio, non gli parlo per un po’, un periodo breve, mezza giornata ad esempio. A Mia, che ha il telefonino da quest’anno, e frequenta la seconda media, glielo tolgo o glielo do in orari particolari. Ad esempio a tavola non si usa, la sera solo 20 minuti. Non sono una che dà il cellulare perennemente e Mia è piccola e sa che io il suo telefono lo devo supervisionare”, le parole della conduttrice a La volta buona.

