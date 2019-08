Paolo Carta, compagno Laura Pausini/ Un amore nato dalle passioni comuni

Chi è Paolo Carta compagno di Laura Pausini?

Una famiglia di artisti quella di Paolo Carta, il compagno di Laura Pausini e chitarrista che la accompagna in tutti i suoi live. Il produttore infatti non è solo unito nella vita ad una delle cantanti più apprezzati in Italia e Sud America, ma è anche papà di altri due artisti, nati dal suo primo matrimonio con Rebecca Gallo. Oltre al primogenito Jader, già affermato nello spettacolo, il secondo figlio Jacopo ha ottenuto il Premio Troisi quest’anno come Attore Emergente. Un orgoglio per Carta, che se ne vanta sui social in occasione del Mare Festival di Salina che si è tenuto l’anno scorso. Paolo Carta sarà inoltre al fianco della compagna per Laura Pausini Circo Massimo, la replica del live dell’anno scorso che si è tenuto nella Capitale e che Canale 5 trasmetterà nella sua prima serata di oggi, sabato 31 agosto 2019. In particolare il chitarrista si lancerà in un assolo sulle note di Le cose che vivi, il singolo che la Pausini ha lanciato nel ’96 in occasione della pubblicazione del disco omonimo.

Carta sarà comunque al fianco dell’artista per tutta la durata del concertone, due ore e mezza di buona musica che ripercorrerà la carriera e la discografia della cantante di Solarolo. Laura invece dedicherà al suo innamorato una dedica tutta rosa al compagno, sulle note della canzone Lato destro del cuore, che canterà a pochi cm di distanza da Paolo. Un momento che ha colpito molto il pubblico presente, anche se ha sollevato un leggero imbarazzo nel diretto interessato.

Paolo Carta, sui social assente

Sono rare le occasioni in cui Paolo Carta figura al fianco di Laura Pausini sui social. Sui profili di entrambi sono ben poche le foto che li ritraggono insieme, ma se si spulcia fra le condivisioni della cantante dello scorso Ferragosto, è possibile trovare tutti e due insieme alla figlia Paola. “Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide e a chi scambia i suoi consigli coi tuoi”, scrive come dedica la Pausini, sorridente nella foto al fianco di Paolo, che a sua volta sfoggia un brillante 32 denti. Clicca qui per guardare la foto di Paolo Carta e Laura Pausini.

Molto meno frequenti i post invece su Instagram di Carta, che preferisce lasciare spazio alla musica. Il suo ultimo intervento su Instagram infatti risale alla scorsa fine di giugno, quando ha scelto di condividere un momento delle prove per il concerto realizzato a Roma. Nel breve video, il chitarrista mostra con orgoglio lo stadio pieno zeppo di ammiratori, soddisfatto di quanto interesse susciti il suo lavoro con la Pausini. Carta è un po’ più attivo forse su Facebook, dove negli ultimi mesi ha condiviso una video intervista di Laura, in occasione del penultimo live estivo di quest’anno, presso Messina, ed infine il gran finale di Cagliari che ha chiuso le porte del tour LB 2019.

La foto di Paolo Carta con Laura Pausini





© RIPRODUZIONE RISERVATA