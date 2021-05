Paolo Carta e Paola, compagno e figlia Laura Pausini/ “Donna e mamma molto fortunata”

Ci sono due persone che da anni accompagnano Laura Pausini in questo percorso musicale fatto di grandi soddisfazioni e successi ma anche di molti sacrifici e sono il suo compagno Paolo Carta e sua figlia Paola. I due più grandi amori senza i quali la cantante, celebre in tutto il mondo, non avrebbe forse avuto la determinazione che ha oggi. È probabilmente per questo che, prima di partire per la cerimonia degli Oscar 2021 qualche giorno fa, ha pubblicato un post in cui rivelava che la sua bambina non sarebbe partita con loro. “La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”, ha scritto la Pausini.

Laura Pausini e Paolo Carta, 16 anni insieme e un grande amore

Laura Pausini è molto attiva sui social dove ama condividere con i suoi milioni di follower foto che riguardano la sua quotidianità. Sono infatti frequenti gli scatti che la immortalano tra le braccia del compagno Paolo Carta e insieme alla piccola Paola. Una storia, quella col chitarrista della sua band, che risale al 2005; solo alcuni giorni fa Laura ha infatti pubblicato su Instagram una foto per festeggiare i loro 16 anni d’amore. “Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà, ti amo”, ha scritto la Pausini al fianco dello scatto con Paolo, parole prese in prestito proprio dalla canzone che l’ha portata anche alla cerimonia degli Oscar, Io sì (Seen), colonna sonora del film La vita davanti a sé con protagonista Sophia Loren.

