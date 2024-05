Paolo Carta e Rebecca Galli, chi sono i genitori di Holden/ Le polemiche sul cognome durante Amici

Holden è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questa edizione di Amici; in molti hanno sollevato polemiche in merito al fatto che è figlio d’arte, ma il promettente cantante ha sempre affrontato il suo percorso nel talent show a testa alta. Discreto e lontano dal gossip è arrivato fino alla finale del programma con le sue doti. Ma chi sono i genitori di Holden?

Mike Bongiorno, moglie Daniela a Domenica In commossa: "È morto con me vicino"/ "Profetiche le ultime parole"

Il cantante è figlio di Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini, e Rebecca Galli con il quale il musicista è stato sposato per diversi anni e con la quale ha avuto altri due figli oltre a Holden. Se da un lato il padre è piuttosto noto nell’ambiente musicale, non si può dire lo stesso della madre di cui non ci sono molte informazioni. Non è dato sapere se, dopo la fine del matrimonio con Paolo Carta abbia ritrovato l’amore.

Khady e Artur coppia in crisi: cos'è successo?/ Lui la 'tradisce' con Karina all'Isola dei Famosi

Holden, chi sono i genitori Paolo Carta e Rebecca Galli: le polemiche legate al padre

Holden ha affrontato il suo percorso ad Amici cercando di parlare il meno possibile della sua vita privata, proprio per non condizionare il pubblico con il peso del suo cognome. Essendo figlio del noto musicista e marito di Laura Pausini, Paolo Carta, però, non è stato risparmiato dalle polemiche di chi lo ha sempre definito come “favorito”.

Il primo ha contestare la presenza dell’aspirante cantante nel talent show è Luca Jurman, ex insegnante di canto che ha spesso criticato le performance dell’ex allievo. Durante la settima puntata del Serale, Holden si è giustificato per non essere riuscito a preparare un guanto di sfida. Le sue motivazioni, però, hanno trovato le pesanti critiche di Jurman che sui social ha scritto: “Vorrei che tu andassi fuori dal programma immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore. Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino”. I genitori di Holden non sono mai intervenuti a gamba tesa nel percorso del figlio, anche se molto spesso è stato criticato da una parte del pubblico proprio per essere il figliastro di Laura Pausini.

Amici 2024, Mida avvistato con Gaia De Martino a Napoli/ É ritorno di fiamma tra gli ex?

© RIPRODUZIONE RISERVATA