Luca Jurman attacca Holden: “Se stavi zitto facevi una bella figura”/ La frecciata dopo il serale di Amici 23

Holden finisce nel mirino di un nuovo duro j’accuse di Luca Jurman dopo la giustificazione data durante la diretta del settimo serale di Amici 2024 per non essere riuscito a prepararsi al guanto di sfida accettato nei giorni precedenti, poiché ha preferito impegnarsi per ultimare l’album Ep in cantiere.

L’affondo di Luca Jurman ai danni di Holden

Una giustificazione che l’ex maestro di canto ad Amici 2024, Luca Jurman, proprio non tollera, al punto di passare all’affondo sul conto del figliastro d’arte di Laura Pausini “Vorrei che tu andassi fuori dal programma immediatamente, senza passare dal via. Ciao! Cosa ca**o ci stai a fare lì? Povero ciccio, ma se stavi zitto facevi una figura migliore – prosegue l’affondo dell’ex insegnante di canto di Amici, contro Holden – Potevate dire che non eravate riusciti a preparare il guanto e accettavate la sconfitta a tavolino”.

Per Luca Jurman la giustificazione di Holden non é ammissibile e il giovane riceverebbe in suo favore un trattamento ad personam speciale dalla produzione di Amici 2024: “Ma questa è una grandissima figura di mer*a- dichiara perentorio Luca Jurman, quindi, bocciando Holden in vista della semifinale di Amici dell’11 maggio 2024: “Nessuno dice niente, tutti a giustificarlo. Ve l’ho detto all’inizio che era ‘San Holden’ o no?”.

Sarah Toscano supera Holden nella battaglia per la classifica degli streaming su Spotify

Intanto Holden e Sarah si stanno dando battaglia a suon di streaming in classifica Spotify Italia per contendersi la posizione al top. La cantante vive un momento di grande rilancio grazie al successo del nuovo singolo Sexy magica. Il brano di Holden fresco di lancio, dal titolo Randagi, per ora viaggia secondo nella classificato per il numero di ascolti su Spotify,

Che il figlio d’arte al secolo Joseph Carta possa fare del suo nuovo brano il cavallo di battaglia della finale di Amici 2024? Intanto prima di qualificarsi finalista Holden deve superare la sfida della semifinale.

