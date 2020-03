Paolo Cevoli, il “Video dei Videi”/ “Coronavirus? Presto verrò a casa vostra con…”

Paolo Cevoli e il mestiere del comico ai tempi del Coronavirus. Con un video postato nelle ultime ore sui propri canali social, il 61enne cabarettista e showman originario di Riccione ha lanciato la sua personale iniziativa per non smettere di far ridere il suo pubblico nonostante la sospensione di tutti gli spettacoli pubblici e la raccomandazione di stare in casa. “Devo dire che in questo periodo ci sentiamo un po’ così: io faccio l’attore e non avere il contatto con la gente mi manca” spiega il comico diventato celebre a “Zelig”, ironizzando poi sul fatto che comunque in Italia quando ci viene detto che qualcosa è vietata, “ehhh ecco folle oceaniche, d’altronde quando c’è scritto Alt noi andiamo avanti!”. È anche per questo motivo che Cevoli ha pensato di esibirsi comunque nonostante le restrizioni grazie alle potenzialità della Rete e rispolverando un suo vecchio cavallo di battaglia, ovvero uno spettacolo in cui raccontava la Bibbia a modo suo. “La Bibbia, il Video dei Videi” annuncia Cevoli (qui la clip del suo annuncio) facendo il verso alla definizione che il Libro sacro per eccellenza ha meritato nel corso dei secoli, ovvero il Libro dei Libri.

PAOLO CEVOLI E IL “VIDEO DEI VIDEI”: SPETTACOLO WEB AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

E la scelta della Bibbia non è casuale per Paolo Cevoli dato che uno degli argomenti centrali, e che oggi è particolarmente attuale, è quello della paura. “In romagnolo è la ‘pavura’… Basti pensare al suo protagonista, il Padre Eterno, che dice sempre “Non abbiate paura”, lo dice a chiunque, ad Abramo, a Mosé e poi nel Vangelo pure a Gesù e a Maria…” ricorda il comico romagnolo che spiega come gli è venuta l’idea di questo spettacolo che però resta ancora top secret. “Ho pensato con questo spettacolo di venire a casa vostra: io farò il Video dei Videi e racconterò qui in Rete le storie della Bibbia nel modo di Paolo Cevoli” aggiunge, invitando il suo pubblico ad attenderlo non appena la sua macchina organizzativa si sarà avviata. “Perché lo faccio? Perché voglio venire nelle vostre case lì…” conclude beffardo il cabarettista. Cosa starà bollendo in pentola?

