Paolo Ciavarro/ Flirt con Clizia? Si raffredda la pista, ma intanto… (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro sta trascorrendo questi ultimi giorni al Grande Fratello Vip 4 in modo piuttosto silenzioso. Almeno rispetto alla settimana precedente. Il suo rapporto con Michele Cucuzza fa sempre ridere i telespettatori da casa, ma sembra che il ragazzo si stia avvicinando anche ai suoi coetanei. In particolare ad Andrea Montovoli e Andrea Denver, tanto che Antonio Zequila ha ammesso di aver temuto di essere mandato in nomination da uno di loro tre. Paolo sembra però aver alzato un muro su un altro dei concorrenti, Ivan Gonzalez, che ha preferito votare durante la tornata di nomination.”Inizialmente non mi è parso simpatico e la situazione non è migliorata, anche se lo devo ancora inquadrare. Rivale in amore? Assolutamente no”, ha sottolineato spiegando il suo voto. Sfuma intanto sempre di più la possibilità che fra Ciavarro e Clizia Incorvaia nasca davvero qualcosa nella Casa. In queste ultime ore, la ragazza infatti è impegnata nel raccontare alcuni dettagli del suo matrimonio ormai finito e la complicità con il figlio di Eleonora Giorgi è stata messo in secondo piano.

Paolo Ciavarro al Grande Fratello 4: le reazioni dei genitori

Paolo Ciavarro ha fatto felice la mamma: il suo ingresso al Grande Fratello Vip 4 ha permesso a Eleonora Giorgi di poterlo vedere ogni giorno. Lo scrive l’attrice in uno degli ultimi post, con cui ironizza alcuni discorsi leggeri fatte dal figlio e Andrea Montovoli: “Ma chi l’avrebbe detto che c’avevo il figlio 28enne sotto gli occhi sempre, giorno e notte. E quando mi ricapita più!”. I fan ne approfittano per complimentarsi invece con la mamma per l’educazione data al suo rampollo, anche perchè sta condividendo in questi giorni alcune delle sue ricette più gustose. Come la pasta alla carbonara. “Bello come il sole, simpatico, socievole, ha una risata contagiosa, a tratti timido, intelligente… una ventata di personalità senza forzatura”, scrive un’ammiratrice, ritrovando in Paolo tutte le qualità della Giorgi. “Vabbè per oggi basta”, scrive invece Massimo Ciavarro, seguendo grazie al telefonino ogni istante della vita in Casa. Nell’immagine, lo vediamo mentre guarda il cellulare con uno sguardo più che attento.





