Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Il tango vince ma l’ansia da prestazione…

Ma vogliamo dire che la coppia formata da Paolo Conticini e Veera Kinnunen è la preferita dai giudici e dal pubblico? Non c’è niente da fare, la bellezza conta ancora in tv e se a quella di Paolo Conticini aggiungiamo anche quella di Veera il gioco è fatto. Ciliegina sulla torta è la loro bravura sul palco ma, soprattutto, la loro sintonia che traspare passo dopo passo. Cosa succederà questa sera? Come sempre bocche cucite su quello che vedremo ma non su quello che abbiamo visto sabato scorso quando la coppia è arrivata sul palco felice. I giudici sono stati bravissimi con loro e mentre Veera era felice di aver ballato con Paolo dopo sei mesi di stop, l’attore ammette di aver sempre subito un po’ l’ansia in occasione di un’interrogazione o un esame ‘è come entrare in una bolla, facevo figure orribili che ho deciso di studiare sempre per non farle più a lavoro, sul set e a teatro’. Veera ammette che sta facendo lo stesso anche a Ballando con le stelle e la loro vita è ormai una bolla di ansia che continua a crescere.

ANSIA DA PRESTAZIONE PER PAOLO CONTICINI E VEERA KINNUNEN

Sabato scorso sul palco hanno portato un focoso tango da cui è stato davvero difficile staccare tant’è che alla fine della serata hanno segnato un altro ottimo posto sul podio, al secondo dietro Elisa Isoardi in solitaria, per un totale di 43 punti. Il pubblico ha accolto la performance con una standing ovation, ma come si sono espressi i giudici? Milly Carlucci stuzzica un po’ i suoi ospiti dicendosi un po’ in difficoltà nel capire le loro espressioni e il primo che parte subito a razzo è stato Zazzaroni convinto che Paolo Conticini con il tango potesse fare molto di più. Lo ha incalzato subito Selvaggia Lucarelli che già più volte si è espressa a favore dell’attore finendo col discutere anche con Alessandra Mussolini che non la vede molto obiettiva in questo. Carolyn Smith ha ammesso che all’inzio prometteva bene ma poi è rimasta delusa un po’ dalla sua postura e che sembrava essere un po’ in difficoltà rispetto alla prima settimana. Mariotto liquida tutti confermando qualche errore di postura e di passi ma sicuramente i due sono dei raggi di sole in questo programma. Selvaggia Lucarelli ammette che Paolo Conticini le ha smosso qualcosa e rispetto ad altri sicuramente è molto meglio quindi perché rimproverarlo? ‘Sono banale e canonica e lo trovo figo e se Veera soffrire di un attacco di appendicite, ballerei io con lui’.



