Paolo Conticini e Veera Kinnunen/ Quante difficoltà legate al Covid a Ballando con le Stelle 2020

Paolo Conticini e Veera Kinnunen formano la sesta coppia, in ordine di uscita, di Ballando con le Stelle 2020. Anche per l’attore c’è stato il rischio di non esibirsi per via dei continui controlli per il Covid alla fine c’è riuscito e Veera Kinnunen ne è sicura ‘è un uomo sempre elegante e mai trash’. Dal canto suo l’attore è rimasto molto colpito dai fanali (ovvero gli occhi) di Veera e non riesce nemmeno a dormire la notte pensando a quello che deve fare. Nel suo video di presentazione è arrivato un momento complicato e commosso quando ha raccontato di aver fatto il tampone e per qualche giorno ha pensato seriamente di aver messo a rischio tutto e tutti. Il suo fiato è rimasto sospeso fino a quando non è arrivata la telefonata in cui lo hanno messo al corrente che tutto era rientrato e che i valori che sembravano sballati erano finalmente normali. In quel momento Paolo Conticini ha pianto tanto ma ha capito anche che è bello piangere a volte.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen, un foxtrot elegante: così una settimana fa

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sul palco di Ballando con le stelle hanno portato un foxtrot elegante e romantico che ha permesso loro di portare a casa 42 punti e un ottimo secondo posto insieme ai complimenti dei giudici che sono rimasti a bocca aperta a guardarli. La prima a dire la sua è proprio la presidentessa Carolyn Smith che trova Paolo Conticini davvero uno showman completo, molto musicale e in coppia con Veera (che non è mai facile perché lei è tosta). Conferma il giudizio positivo anche Fabio Canino che è contento di averlo visto pronto a lasciarsi andare e nella prima puntata è sempre complicato. Veera cambia spesso e sistema la coreografia in base al personaggio che ha al proprio fianco e in questo caso è stata bravissima. Selvaggia Lucarelli è pazza di lui. E’ colpita dalla sua performance alla sua età (ha 51 anni) e anche se non lo aveva mai visto, è rimasta davvero contenta da lui e anche per la coppia. Grazie alle parole di Mariotto alla fine scopriamo anche che Milly Carlucci ha corteggiato per anni Paolo Conticini e che finalmente adesso, dopo sette anni, ha trovato trippa per gatti. L’arrivo dell’attore ha fatto quindi felici i giudici ma anche Veera che, come fa notare Selvaggia Lucarelli, è sempre sfortunata negli accoppiamenti. Tutti d’accordo quindi su Conticini a cui i giudici danno 9 e 10 all’esordio, cosa faranno e diranno di lui andando avanti? Guillermo Mariotto è convinto che sarà lui il vincitore ma Milly, scaramantica, lo invita a non dire queste cose. Ci avrà azzeccato?



