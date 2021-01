Paolo Conticini/ “La cosa più bella che ho fato in 25 anni di carriera è stata…”

C’è anche Paolo Conticini tra gli ospiti di Carlo Conti ad “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“, il programma in onda oggi su Rai Uno che ha come “mission” quella di regalare l’opportunità di vincere una grossa cifra proprio prima di arrivare all’altare. A proposito di matrimonio, a gonfie vele continua ad andare il suo con la moglie Giada Parra. Ospite di Mara Venier nel mese di dicembre, a Domenica In è stato lo stesso Paolo Conticini a svelare il segreto del loro amore: tanta complicità e un sentimento che ha toccato le corde più profonde del cuore. Di sicuro ad alleggerire un rapporto che va avanti da 25 anni e che è culminato nel 2013 con le nozze in comune c’ha pensato l’ironia dei due. Un esempio? Ospite in studio dalla Veier, vedendo in collegamento video la sua amata vicino al cane Iago, Conticini ha chiosato: “Iago, il cane, è il fidanzato di mia moglie“.

Paolo Contini: “Esperienza a Ballando meravigliosa”

Per Paolo Conticini quella di Rai Uno sta diventando ormai una collocazione abituale. Non solo questa sera l’attore sarà ospite di Carlo Conti ad “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)”; non solo, di nuovo, poche settimane fa, a ridosso di Natale, l’interprete è stato ospite come abbiamo visto di Mara Venier a Domenica In. Nelle scorse settimane, infatti, Paolo Conticini si è preso la scena nel sabato sera di Rai Uno, quello di Ballando con le Stelle. Un programma che lo ha visto veramente sugli scudi, al punto che in coppia con la ballerina Veera Kinnunen i due si sono piazzati secondi nella classifica finale del programma, sconfitti per poco (58% contro 42%) soltanto dalla coppia composta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Nonostante il mancato punto esclamativo della vittoria, Conticini si è detto entusiasta della sua partecipazione: “E’ stata un’esperienza meravigliosa. Milly me lo aveva sempre chiesto ma non avevo mai potuto accettare per altri lavori. E’ risultata una cosa meravigliosa, credo la più bella in 25 anni di carriera“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA