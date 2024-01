Paolo Filippucci e Luca Bielli, chi sono il marito e l’ex di Demetra Hampton/ La vita privata dell’attrice

Demetra Hampton, il matrimonio con Luca Bielli prima di Paolo Filippucci

Oggi pomeriggio, martedì 23 gennaio 2024, va in onda una nuova puntata di La volta buona, il contenitore pomeridiano targato Rai 1 e condotto da Caterina Balivo. Tra gli ospiti che la padrona di casa accoglierà nel suo salotto oggi c’è anche Demetra Hampton, ex modella e attrice nonché ex concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2019. L’occasione sarà quella di raccontarsi tra carriera (nel mondo della moda, della recitazione e del piccolo schermo) e vita privata.

Demetra Hampton è ora felicemente sposata con il marito Paolo Filippucci ma, prima di lui, l’attrice ha avuto una movimentata vita sentimentale. In particolare, è stata sentimentalmente legata a Luca Bielli, conosciuto nel 1998 e con il quale si sposò pochi mesi dopo il primo incontro. Il loro matrimonio, tuttavia, naufragò diversi anni dopo. Di lui non si conoscono sufficienti informazioni, né riguardo alla sua vita né riguardo alla sua carriera, non essendo probabilmente legato al mondo dello spettacolo e dei riflettori.

Demetra Hampton e il matrimonio con Paolo Filippucci nel 2019

Demetra Hampton è spesso finita al centro della cronaca rosa per le sue storie d’amore e la sua vita privata. Dopo la fine del matrimonio con Luca Bielli, la modella e attrice si è legata sentimentalmente all’imprenditore Paolo Filippucci. La coppia, dopo una lunga convivenza durata ben 11 anni, alla fine ha deciso di convolare a nozze e celebrare il matrimonio nel 2019.

In quell’anno, pochi giorni dopo la celebrazione della cerimonia, la coppia era stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live e aveva ripercorso i momenti più belli del matrimonio. In particolare, avevano anche rivelato un divertente retroscena sulla torta: “Finalmente arriviamo al taglio della torta, a un certo punto è cascata la torta ed è diventata la torta di Pisa. Ci siamo ritrovati con questa torta tutta piegata! Gli amici sono arrivati ad aiutarci a tirarla su. Però era buonissima”.

