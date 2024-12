In soccorso dei nati sotto il segno dei Gemelli arriva puntuale l’Oroscopo Paolo Fox 2025 che – raccontato dal noto astrologo a I Fatti Vostri – spiana la strada secondo il parere delle stelle. Per il nuovo anno si parte dalle vicende lavorative, dominanti in questi mesi grazie alla presenza di Giove nel segno che raggiungerà il suo picco tra maggio e giugno.

Paolo Fox, Oroscopo 2025 Leone: previsioni su amore e lavoro/ Sentimenti dominanti nei primi mesi

I primi mesi del nuovo anno – stando all’Oroscopo Paolo Fox 2025 Gemelli – non sono contrari ma bisognerà fare i conti con qualche perplessità, forse non sarete fin da subito operativi ma nella seconda parte dell’anno saprete decisamente più pratici e avrete modo di guadagnare qualcosa di più. La chiave sarà mantenere il giusto equilibrio tra i buoni propositi e la voglia di andare oltre le incertezze che potrebbero nascere lungo il percorso.

Oroscopo 2025, Paolo Fox: i segni più fortunati/ Il nuovo anno brilla per Leone, Gemelli, Cancro e…

OROSCOPO PAOLO FOX 2025 GEMELLI: PROTAGONISTA L’AMORE IN ESTATE

Proseguono le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox 2025 Gemelli con un focus sulla situazione sentimentale in vista del nuovo anno. Per l’amore sarà marzo il mese cruciale; sarete protagonisti grazie alla presenza di Venere con ottimi spunti anche a luglio. In generale l’estate sarà galeotta per l’amore, magari organizzando una vacanza ad hoc per i cuori solitari. Tenete sotto controllo i rapporti con alcuni segni che vi hanno dato problemi di recente come Pesci e Sagittario. Giugno e luglio sono mesi importanti in termini di fortuna a differenza di novembre e dicembre.