Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin/ Sorpresa al Grande Fratello 2023, lei: “Persona straordinaria”

Rosy Chin, sorpresa al Grande Fratello 2023: arriva il marito Paolo La Quosta

Puntata avvolta nel clima di festa natalizio quella di questa sera al Grande Fratello 2023 e Rosy Chin riceverà la sorpresa del marito Paolo La Quosta, la chef italiana di origine cinese dopo mesi lontana dalla figlia incontrerà l’uomo della sua vita e l’incontro sarà emozionante. Chi è Paolo La Quosta, marito di Rosy Chin? Sull’uomo si hanno abbastanza informazioni poiché la stessa chef in più occasioni ai suoi coinquilini ha parlato del marito spendendo parole piene d’amore e stima.

Nel dettaglio, infatti, Rosy Chin al Grande Fratello 2023 sul marito ha confessato: “Mio marito è un grande, è una persona straordinaria.” I due si sono conosciuti a 14 anni perché entrambi frequentavano la scuola alberghiera con il sogno di diventare degli chef, lei si era invaghita subito mentre Paolo no. Le loro strade poi si sono divise. Rosy si è sposata, ha avuto due figli ed ha divorziato dal primo marito. La vita le ha fatto poi rincontrare Paolo La Quosta e questa volta la scintilla è scoccata per entrambi: “Prima di innamorarsi di me si è innamorato dei miei primi due figli e se non si fosse innamorato di loro che all’epoca erano piccolissimi, probabilmente io non mi sarei innamorata di lui”

Paolo La Quosta, chi è il marito di Rosy Chin e la sorpresa al Grande Fratello 2023

Nella 29a puntata del Grande Fratello 2023 Rosy Chin riceverà la sorpresa del marito Paolo La Quosta, stando alle anticipazioni lanciate da Mediaset con un comunicato ufficiale. I due, entrambi chef si conoscono da quando avevano 14 anni ma poi le loro strade si sono divise per poi ricongiungersi poco più di 10 anni fa. La coppia oggi ha un figlio di 9 anni, Samuel, mentre Rosy ha altri due figli adolescenti nati dal precedente matrimonio Elizabeth di 15 anni e Thomas di 12.

Paolo La Quosta in queste settimane ha incoraggiato Rosy Chin e supportato la moglie attraverso i social ed adesso lo farà di persona con una sorpresa in diretta nella 29 puntata del Grande Fratello 2023. Su di lei la chef ha ammesso che è un uomo con dei sani valori e principi mentre l’uomo sulla moglie ha confessato: “Manchi come l’aria amore mio, ti vedo triste e non fa parte di te.”

