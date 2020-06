Paolo Limiti, ex marito Justine Mattera/ “Non potrò amarti come meriti”

La storia d’amore fra Paolo Limiti e Justine Mattera è durata solo due anni, fin da quel 2000 in cui la showgirl ha sposato il conduttore televisivo. Limiti però era stato chiaro: “Non potrò mai amarti come meriteresti di essere amata, ma posso farti diventare famosa“. Una rivelazione fatta dall’italoamericana su Instagram alcuni anni fa, in cui ha confessato anche quali fossero i suoi sentimenti di allora. “Era una magra consolazione ma io pensavo di fargli cambiare idea. Intanto, la sua promessa l’ha mantenuta. Era abbastanza? No. Ma l’ho accettata pur di stargli vicino”. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Justine Mattera sarà una delle protagoniste che vedremo nella replica di Ciao Darwin 7, in onda su Canale 5. La sua presenza nel programma di Paolo Bonolis dimostra quanto l’ex marito Limiti avesse fatto per lei, ovvero mantenere proprio quella promessa che le aveva fatto all’inizio della loro relazione. Le polemiche però non sono mancate, soprattutto in occasione dei funerali del presentatore, dove secondo gli haters non si sarebbe presentata. “Chi dice che non ci andai, qualcuno ha filmato tutti i presenti?“, ha detto tempo fa a La Verità, “Certo, non mi sono messa a piangere in prima fila. Ero dietro, l’ho guardato e sono andata via. Ero l’ex moglie, non la vedova. Forse ho sbagliato, ma anche se non fossi andata sarebbero cavoli miei”.

Paolo Limiti, ex marito Justine Matera: un posto nel cuore della showgirl

Paolo Limiti è sempre rimasto nel cuore di Justine Mattera, anche in seguito al loro divorzio. La showgirl nota in Italia per la sua forte somiglianza con Marilyn Monroe, non ha mai nascosto nulla sul suo rapporto con il paroliere morto a 77 anni. Anzi, lo ha difeso a spada tratta anche quando ha constatato che, nel giro di pochi mesi dalla sua scomparsa, nessuno sembrava ricordare più il conduttore. “La gente dimentica tutto troppo in fretta, come se i ricordi fossero usa e getta”, ha detto tempo fa al settimanale Spy. I due si erano conosciuti quando la showgirl si era già fatta conoscere nel mondo della musica, dopo un passato da cubista in discoteca. “Era un grandissimo”, ha detto di Limiti a I Lunatici di Rai Radio2, “aveva una grandissima conoscenza, una passione che sapeva trasmettere al pubblico. Quando l’ho conosciuto camminavo su Corso Sempione a Milano, ero con un fotografo che era suo amico. Mi diceva che sarei stata perfetta per lui:in quel periodo stava per fare un programma Rai”.

Limiti ha visto in lei del potenziale, soprattutto per la sua somiglianza con la Monroe. In quel momento le ha proposto di diventare la sua valletta e così la Mattera ha fatto il provino. “All’inizio mi avevano truccato male, lui si arrabbiò, mi fece ritruccare, e impazzì”, ha continuato, “Disse che senza l’americana non avrebbe fatto il programma. C’erano mille raccomandate, ma con questa somiglianza lui decise che il programma l’avrei dovuto fare io”. Limiti a quel punto l’aveva già stregata, con il suo carisma, i suoi racconti, la sua saggezza. “Mi ha fatto innamorare con queste qualità“, ha aggiunto, “anche se so che tanta gente pensa che non sia vero. Lui non voleva figli, io sì. Lui voleva andare ad Alassio, io invece a Mykonos. Alla fine la differenza d’età era troppa, non ha funzionato. Ma siamo sempre rimasti molto amici”.



