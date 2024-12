CHI È JESSICA MATTERA? IL LINFOMA DI HODGKIN DA BAMBINA E IL TRAPIANTO DI…

Chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, e cosa sappiamo della sua malattia e di come sta dopo il trapianto subito? Nuovo appuntamento questo sabato con "Verissimo" e le sue storie e nel salotto del talk show di punta delle reti Mediaset saranno protagoniste, per la prima volta assieme, le due sorelle Mattera per parlare dei problemi di salute della meno nota delle due ma anche delle difficoltà a cui hanno dovuto far fronte sin da piccole. E l'ospitata della 53enne showgirl, attrice e conduttrice negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin arriva proprio a qualche mese di distanza dalla rivelazione fatta proprio dalla ex compagna di Paolo Limiti a "Verissimo" delle dure prove che sua sorella aveva affrontato nella vita. Scopriamo dunque chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, e cosa le è successo.

Per raccontare chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, possiamo rifarci non solo alla intensa e commovente intervista concessa dalla conduttrice televisiva americana ma oramai naturalizzata italiana nel rotocalco di Canale 5 ma pure nel corso della sua recente esperienza in Rai per “Tale e Quale Show” e che ne ha segnato il ritorno sul piccolo schermo negli ultimi anni dopo un periodo di pausa e alcuni problemi. “Mia sorella era quasi morta ma io le ho urlato ‘Non puoi andartene ora, prima dobbiamo fare pace’…”: è questo uno dei passaggi più drammatici del racconto del dramma vissuto da Jessica, colpita da un infarto il 6 novembre e poi arrivata a tanto così dalla morte: “Era arrivato persino il prete per l’estrema unzione” aveva ricordato Justine, protagonista da sempre di un rapporto complicato con la sorella e con la quale aveva da poco litigato.

JUSTINE MATTERA SULLA SORELLA: “AVEVO I SENSI DI COLPA PERCHE’ LEI ERA…”

Scoprendo chi è Jessica Mattera, sorella di Justine, figura di cui non sapevamo molto prima che la showgirl raccontasse la sua storia, non possiamo non citare il cancro avuto da piccola e che inevitabilmente ne ha segnato l’esistenza: “A undici anni le era stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin, poi è guarita ma eravamo nel 1984 e le cure erano pesanti: quindi il suo cuore ne ha risentito” aveva spiegato la donna alla Toffanin e ricordando che nella vita di Jessica non sono mancati mai i dolori. “Lei ha perso anche il marito in un incidente stradale, mentre a suo figlio maggiore è stato diagnosticato una forma di autismo”. Per fortuna Jessica è riuscita a superare la fase critica e anche il trapianto di cuore è andato bene: “Quando sono tornata negli USA, lei mi ha detto ‘Ti ho sentita, ho sentito la tua voce e (…) mi hai salvata’”.

E parlando di questa vicenda col magazine ‘Vanity Fair’, la Mattera aveva aggiunto un altro piccolo tassello al nostro racconto di chi è Jessica Mattera, sorella di Justine: “La nostra famiglia ha avuto periodi molto difficili. Avevo circa dodici anni quando scoprirono un linfoma di Hodgkin a mia sorella, che ne aveva dieci. I miei genitori dovettero per forza concentrare tutta la loro attenzione su di lei per curarla e da allora sono stata un po’ da sola” aveva spiegato la 53enne, ammettendo di aver provato dei “sensi di colpa perché io stavo bene mentre mia sorella no, dall’altra un po’ soffrivo perché le attenzioni dei miei genitori mi mancavano”. Da lì la sua decisione di buttarsi sullo studio, diventando una “secchiona pazzesca” e proprio grazie ai bei voti era stata prima ammessa alla scuola secondaria a New York e poi alla Stanford University grazie a una borsa di studio, preambolo senza ancora saperlo di una traiettoria di vita che l’avrebbe portata in Italia a specializzarsi e ad entrare invece dalla porta principale nel mondo dello spettacolo.