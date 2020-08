Paolo Limiti/ Il tumore e la morte, nel 2016 in tv a Una serata bella per te Mogol

PAOLO LIMITI, IL TUMORE E LA MORTE NEL 2017

A pochi giorni dall’anniversario di morte di Nadia Toffa non possiamo ricordare che anche per Paolo Limiti la battaglia fu la stessa di quella della giovane iena. Anche il famoso conduttore, paroliere e autore, ebbe un malore nel lontano 2016 e fu quello che gli permise di scoprire di avere un tumore al cervello lo stesso che, nonostante l’intervento e la chemio, un anno dopo, nell’estate del 2017 lo uccise. Le loro storie sono davvero simili anche se non possiamo dire lo stesso per le loro carriere. Paolo Limiti è stato per anni un volto noto della televisione non solo davanti alla telecamera ma anche dietro le quinte dove spesso ha firmato alcuni programmi destinati a diventare dei veri e propri cult (Dove sono i Pirenei? e Ci vediamo in tv).

PAOLO LIMITI DALLA MUSICA ALLA TV

Anche nel mondo della musica Paolo Limiti è stata una firma importante e proprio questa sera i suoi fan avranno modo di vederlo in quella che possiamo definire una delle sue ultime uscite televisive sul palco di Una Serata bella per te.. Mogol, stasera in replica in tv. Proprio all’epoca salì sul palco chiamato da Alfonso Signorini e raccontò un aneddoto su Betty Curtis alle prese con un tacco e un abito lungo. Riguardo alla musica, in molti non sapranno che alcuni successi italiani portano la sua firma collaborando con artisti del calibro di Ornella Vanoni, Loretta Goggi, Mia Martini ma anche Al Bano e Romina Power. E la vita privata? Dal 2000 al 2002 è stato sposato con la showgirl Justine Mattera, la bella Marilyn Monroe italiana. Fu lei a ricordarlo sui social ringraziandolo per aver creduto in lei, averla amata e aver costruito la sua carriera.



