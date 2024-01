Paolo Limiti, ex marito di Justine Mattera/ La showgirl racconta: “Ecco perché finì tra noi”

La carriera e la vita privata di Paolo Limiti tra successi in tv e l’amore per Justine Mattera

Paolo Limiti, nato a Milano l’8 maggio 1940 e scomparso il 27 giugno 2017, è stato una figura eclettica nel panorama dello spettacolo italiano: paroliere, conduttore televisivo, autore e produttore televisivo. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’60 come paroliere e autore. Il suo debutto avviene quando la celebre cantante Jula De Palma decide di incidere il brano “Mille ragazzi fa” nel 1964. Questa collaborazione segna l’inizio di una carriera di successo nel mondo della scrittura musicale.

Oltre alla sua abilità di paroliere, Paolo Limiti ha anche lavorato nel campo televisivo. Negli anni ’70, diventa autore e regista in Rai, contribuendo a programmi di grande successo come “Telemenù” con Wilma De Angelis e il quiz “Un milione al secondo” condotto da Pippo Baudo. La sua versatilità lo ha reso una figura amata sia nel mondo della musica che della televisione.

La sua vita privata e sentimentale è stata sicuramente segnata dal matrimonio con l’ex moglie Justine Mattera dal 2000 al 2002. “Io volevo dei figli e lui diceva ‘io non posso fare il papà-nonno, non fa per me’, allora a quel punto ci siamo separati di comune accordo, siamo rimasti sempre molto amici, sempre molto legati. Mi mancano i suoi consigli e le sue battute”, ha raccontato la showgirl. Le loro nozze, come dicevamo, sono durate appena un paio d’anni con Justine che aveva ventinove anni e Limiti più di sessanta.

A Paolo Limiti era molto affezionata anche Mara Venier, che dopo la sua scomparsa se l’è presa con alcuni colleghi del mondo dello spettacolo, che avrebbero disertato il giorno del funerale. “Voglio dire un’ultima cosa. Ai funerali di Paolo Limiti c’erano pochissime persone del mondo dello spettacolo. Posso dire? Una vergogna!”.











