Paolo Mari nudo al Grande Fratello/ Video, “ho subito un Tso, prendevo psicofarmaci”

Paolo Mari nudo al Grande Fratello, la scena è rimasta negli annali della televisione italiana. L’idraulico fu espulso dall’edizione di dieci anni fa del reality show di Canale 5. Torna dopo tantissimo tempo in televisione per chiarire cosa è accaduto. Spiega a Barbara D’Urso: “Ho avuto un problema, un disagio sociale che ho mostrato davanti a tante persone. Sono stato seguito. Questa esperienza toccante a livello psicologico mi ha fatto buttare fuori. Una settimana dopo sono stato ricoverato con un Tso perché ero diventato aggressivo. Ho sofferto di bipolarismo, ridevo e poi all’improvviso succedeva qualcosa di strano in me“.

Il ritorno di Paolo Mari era arrivato su Facebook con frasi molto forti: “Era un percorso particolare. Sono più di cinque anni che non prendo psicofarmaci, ho imparato da questa esperienza un lato di me nascosto che ho imparato a controllare. Sono passionale”. Racconta anche della sua vita privata: “Ho fatto in tempo a fare tre figli in questi dieci anni. Le prime due sono femmine che hanno preso dalle rispettive mamme, il terzo è un maschietto. La primogenita l’ho avuta ventitré anni fa, gli ultimi due dalla stessa compagna”. Rimane un po’ senza parole Paolo Brosio che evidenzia come l’uomo abbia specificato di aver avuto figli da diverse donne. E si prende così improvvisamente del bacchettone da Barbara D’Urso.

