Paolo Masella geloso di Vittorio e Letizia al Grande Fratello 2023?/ Lei preoccupata: “Sono disposta a…”

Paolo Masella è geloso di Letizia Petris al Grande Fratello 2023? ‘Colpa’ di un abbraccio con Vittorio

Paolo Masella non si nasconde più. Il concorrente del Grande Fratello 2023, che inizialmente si diceva immune all’amore e non interessato dalle ragazze della Casa, è invece capitolato per Letizia Petris. Pochi giorni fa Paolo ha infatti ammesso di essere preso da lei, confessando alla diretta interessata il suo interesse. Letizia ha però dovuto rifilargli un due di picche, seppur dispiaciuta, per il semplice fatto di essere fidanzata e innamorata.

Paolo ha accettato la posizione di Letizia, senza tuttavia rompere per questo il loro legame. Petris si è detta infatti molto legata a lui, al punto da volerlo come amico anche dopo l’avventura al Grande Fratello. Tuttavia la convivenza forzata rende molto più difficili questi propositi, soprattutto quando i sentimenti dalle due parti non sono gli stessi.

Letizia Petris preoccupata per il rapporto con Paolo Masella

Stando al racconto fatto da Letizia a Valentina e Angelica nelle ultime ore, Paolo si sarebbe dimostrato geloso di lei. Un sentimento che il romano avrebbe palesato di fronte ad un abbraccio tra Letizia e Vittorio. “Lui mi ha detto no quando gliel’ho chiesto. – ha spiegato una poco convinta Letizia alle amiche – Io ho detto ‘Ok, perché nel caso fosse, dimmelo, perché non voglio farti del male. Magari prendo delle distanze. Ma anche se ti da fastidio qualcosa che può essere Vittorio o chiunque altro, me lo dici e io evito di farla.'” Paolo avrebbe nuovamente negato, ma chi ha visto la sua espressione al momento dell’abbraccio è certo che quella nel suo sguardo fosse gelosia. “Lui quando mi ha detto che gli piaccio, subito dopo mi ha anche detto che tra noi non sarebbe cambiato niente, avremmo fatto come nulla fosse.” ha spiegato Letizia, ora nuovamente in crisi.

